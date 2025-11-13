Home
Ronaldo diz que abandonou o sonho de ir para a CBF

Fenômeno afirmou que abandonou a ideia de ser o presidente da CBF e citou a "escolha do sistema".

LIVIA CAMILLO RENAN LISKAI

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:44

Ronaldo foi um dos convidados de honra do evento da Fifa
Ronaldo se candidatou para ser presidente da CBF Crédito: Divulgação / Fifa

Ronaldo Fenômeno afirmou que abandonou de vez o sonho de ser o presidente da CBF e citou a "escolha do sistema". Eu abandonei completamente essa ideia depois dessa tentativa frustrada. Se o sistema escolheu assim, eu não tenho o que fazer no meio, somente tentar ajudar do lado de fora. Ronaldo Fenômeno, no Leilão Galácticos

Ronaldo Fenômeno foi pré-candidato à presidência da CBF, mas retirou a candidatura no começo deste ano. O ex-jogador não teve o apoio mínimo de federações e clubes para se oficializar como candidato.

Àquela altura, ele concorreria com Ednaldo Rodrigues, então presidente da época. Depois, o mandatário foi retirado do cargo, e Samir Xaud foi eleito. Ronaldo mantém boa relação com o atual comandante da CBF.

O foco de Ronaldo, nesta quarta-feira (12), está na Fundação Fenômenos. Em paralelo a isso, o ex-jogador tem feito investimentos em esportes como tênis e padel, deixando o futebol de lado.

