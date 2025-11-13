Deyverson faz três gols, pede desculpa, e Fortaleza empata com Atlético-MG

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09:32
Hulk, Vitor Hugo e Dudu marcaram para os mineiros, mas o atacante ex-Galo foi o responsável por cravar os três gols dos visitantes e, em respeito aos torcedores, pediu desculpa em todas as vezes depois de balançar as redes em Belo Horizonte.
O resultado deixou a equipe de Jorge Sampaoli com 44 pontos e na 9ª posição do torneio, desperdiçando a chance de ultrapassar o São Paulo e ficar mais perto do Fluminense. O elenco de Martín Palermo, por sua vez, ainda é o penúltimo colocado com 31 pontos.
O Galo volta a atuar no domingo, enquanto o Fortaleza só joga no meio da outra semana. Os mineiros encaram o Bragantino fora de casa, enquanto os cearenses, desesperados na luta contra o rebaixamento, medem forças com o Bahia.
A torcida do Atlético-MG preparou uma grande festa para Hulk, que havia alcançado o gol de número 500 na carreira na semana passada, contra o Bahia ele ainda marcou mais uma vez no jogo em questão. Um grande mosaico foi erguido para o atacante, que está no clube desde 2021.
Com bola rolando na Arena MRV, o atacante não decepcionou. Ele foi às redes no início do embate, ficou no quase pouco tempo depois e assustou, como de praxe, em lances de bola parada. O jogador de 39 anos foi substituído nos minutos finais da 2ª etapa.
O problema é que Hulk viu Deyverson, seu ex-companheiro de equipe, brilhar. O camisa 18 marcou os três gols da equipe visitante, incluindo um nos acréscimos, e cravou o empate com requintes de crueldade.
Hulk na rede. O ídolo não demorou para agradecer pelas homenagens pré-jogo em forma de gol: aos sete minutos, ele recebeu cruzamento da direita feito por Rony, se antecipou aos zagueiros e, esticando a perna esquerda, não deu chance de defesa para Brenno, marcando seu gol de número 502 como profissional: 1 a 0.
Reação ineficaz. O Fortaleza até esboçou neutralizar o duelo logo depois de ser vazado, mas Mancuso errou o alvo de Everson antes de os mineiros voltarem ao controle. Com muito espaço para explorar a lateral da defesa adversária, o time de Sampaoli acumulou boas investidas, mas pecou na hora da finalização: foi assim com Arana e Alexsander, por exemplo.
E o gol 503 quase veio... Hulk voltou a aparecer aos 35 minutos e ficou (muito) perto de marcar o seu 503º gol. O problema é que, quando o atacante recebeu passe de Bernard em profundidade, Brenno estava atento e, na hora da finalização, se agigantou e conseguiu desviar para escanteio.
Goleiros trabalham, mas Vitor Hugo capricha. O final do 1º tempo foi elétrico, com duas boas chances para cada lado antes de o placar ser ampliado. Os visitantes assustaram em escanteios consecutivos finalizados por Deyverson antes de Arana e Bernard pararem em lindas intervenções de Brenno. Vitor Hugo, no entanto, caprichou na cabeçada e aumentou a vantagem do Galo antes do intervalo.
Deyverson desencanta. O Fortaleza voltou para a etapa final mais ligado e conseguiu minimizar o prejuízo antes dos dois minutos a partir, inclusive, de um ex-jogador do Atlético-MG. Após lançamento da defesa, Lucas Gazal desviou de cabeça e Deyverson, se antecipando a Vitor Hugo e Everson, conseguiu tocar para o fundo das redes. O atacante, que encerrou um jejum de dez jogos, não comemorou e até pediu desculpa em respeito ao ex-clube: 2 a 1.
Erro visitante sem desculpa dos mandantes... O Galo não se atrapalhou com a "lei do ex" e voltou a marcar aos 15 minutos, desta vez em uma bobeada de Gastón Ávila. O zagueiro deu um passe nos pés de Rony e tentou cortar o passe do atacante, deixando o lance limpo para Dudu. O camisa 92, na entrada da área, nem precisou ajeitar para completar a jogada com um chute categórico de pé direito: 3 a 1.
... e erro mandante sem desculpa dos visitantes. A resposta veio na mesma moeda, e o Fortaleza voltou a ficar em desvantagem de apenas um gol depois que Ruan Tressoldi, ao tentar afastar um cruzamento, acertou o cotovelo no rosto de Gastón Ávila. O árbitro marcou pênalti após checagem no VAR, e Deyverson voltou a brilhar: 3 a 2.
Deyverson empata com requintes de crueldade. O jogo se encaminhava para uma vitória atleticana, mas Deyverson, infernal, voltou a aparecer nos acréscimos. O atacante aproveitou cruzamento e conseguiu, de maneira até meio atrapalhada, empurrar para as redes de pé direito: 3 a 3.
Everson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Arana; Alexsander (Fausto Vera), Igor Gomes e Bernard (Natanael); Dudu (Gabriel Menino), Rony (Scarpa) e Hulk (Reinier). T.: Jorge Sampaoli
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre (Guzmán), Lucas Sasha e Lucas Crispim (Moisés); Breno Lopes (Matheus Rossetto), Deyverson e Herrera (Allanzinho). T.: Martín Palermo
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio
Assistentes: Bruno Boschilia e Leila Naiara Moreira da CruzVAR: Wagner Reway
Cartões amarelos: Dudu, Ruan Tressoldi, Jorge Sampaoli (CAM); Lucas Sasha (FOR)
Cartões vermelhos: não houve
Gols: Hulk (CAM), aos 7 min do 1º tempo; Vitor Hugo (CAM), aos 46 min do 1º tempo; Deyverson (FOR), a 1 min, aos 21 min e aos 46 min do 2º tempo; Dudu (CAM), aos 15 min do 2º tempo
