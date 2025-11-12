Home
Finais da Libertadores e Sul-Americana terão impedimento semiautomático

A tecnologia de checagem da linha do gol também será utilizada nas decisões

Finais da Libertadores e Sul-Americana terão impedimento semiautomático

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (12) que as finais das Copas Libertadores e Sul-Americana contarão com impedimento semiautomático. A tecnologia estará nas decisões de título pelo segundo ano consecutivo. Ela também foi utilizada na final da Recopa Sul-Americana.

A tecnologia de checagem da linha do gol também será utilizada nas decisões

Finais da Libertadores e Sul-Americana terão impedimento semiautomático

Também será utilizada a checagem da linha do gol. Ambos os sistemas serão produzidos de forma integral pela Conmebol. Serão instaladas 24 câmeras especializadas ao redor dos estádios. O sistema utiliza um rastreamento óptico automatizado que registra em tempo real a posição de cada jogador e da bola.

A decisão da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo está marcada para o dia 29 de novembro, às 18h, no Monumental de Lima, no Peru. Já a final da Sul-Americana, entre Lanús e Atlético Mineiro, acontece no próximo dia 22 de novembro, às 17h, e a bola rola no estádio Defesores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

