Torcedores de Santos e Inter entram em conflito em rodovia em Santa Catarina

Torcedores de Santos e Inter entram em conflito em rodovia em Santa Catarina

Torcedores uniformizados brigaram na manhã desta quinta-feira (04), na cidade de Itapema

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:59

10 torcedores são presos após briga entre torcidas em SC Crédito: Reprodução
10 torcedores são presos após briga entre torcidas em SC Crédito: Reprodução

Torcedores uniformizados de Santos e Internacional entraram em conflito na manhã desta quinta-feira (04) na rodovia BR-101, na cidade de Itapema, em Santa Catarina. 

Torcedores uniformizados brigaram na manhã desta quinta-feira (04), na cidade de Itapema

Torcedores de Santos e Inter entram em conflito em rodovia em Santa Catarina

Ônibus com torcedores de Internacional e Santos se encontraram em Santa Catarina, retornado de Santos e Caxias do Sul, respectivamente. Na 37ª rodada, o Santos enfrentou o Juventude e o time gaúcho encarou o São Paulo.

Os conflitos foram registrados por motoristas que passavam pelo local, mostrando vários torcedores na estrada enquanto os ônibus estavam parados. As imagens mostram torcedores do Santos atacando o ônibus da torcida do Internacional com pedaços de pau, ferros, pedras e bombas.

Além disso, o veículo foi saqueado. A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, mas ainda não teve um retorno. A matéria será atualizada assim que houver uma resposta.

