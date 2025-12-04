Home
Zona Mista #63: Flamengo é eneacampeão brasileiro e times brigam contra o Z-4

Zona Mista #63: Flamengo é eneacampeão brasileiro e times brigam contra o Z-4

Vinícius Lima, Vitor Gregório, Camila Müller e Luca Lanes comentam a 37ª rodada do Brasileirão

Redação de A Gazeta

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 13:44

O Zona Mista #63 chega com tudo nesta quinta-feira (4), com as análises do nono título brasileiro do Flamengo, e sobre a briga na parte de baixo da tabela ao fim da rodada 37. Filipe Souza, Vitor Gregório, Camila Müller e Luca Lanes comandaram a resenha.

