Zona Mista #63: Flamengo é eneacampeão brasileiro e times brigam contra o Z-4

Vinícius Lima, Vitor Gregório, Camila Müller e Luca Lanes comentam a 37ª rodada do Brasileirão

O Zona Mista #63 chega com tudo nesta quinta-feira (4), com as análises do nono título brasileiro do Flamengo, e sobre a briga na parte de baixo da tabela ao fim da rodada 37. Filipe Souza, Vitor Gregório, Camila Müller e Luca Lanes comandaram a resenha.