Mais da metade dos brasileiros nunca foi a um jogo de futebol, aponta pesquisa da CBF

Estudo indica que 59% dos brasileiros nunca acompanhou uma partida direto do estádio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:26

Torcida do Rio Branco em partida válida pela Série D de 2025, no Estádio Kléber Andrade Crédito: Camila Müller

Mais da metade dos brasileiros nunca foi a um jogo de futebol no estádio, é o que aponta uma pesquisa realizada pela Nexus e encomendada pela CBF.

OS NÚMEROS

A pesquisa aponta que 59% dos brasileiros nunca acompanhou uma partida direto do estádio. Outros 22% já frequentaram, mas agora não vão mais.

Apenas 2% dos entrevistados frequentam estádios toda semana. Outros 2% vão uma vez a cada duas semanas, 5% comparecem algumas vezes por mês e 10% vão a alguns jogos por ano.

Dois em cada dez brasileiros assistem a jogos diretamente das arquibancadas, segundo a pesquisa. Os entrevistados puderam escolher apenas uma opção.

A pesquisa ouviu 2.006 pessoas com idade a partir de 16 anos, entre 15 e 24 de agosto de 2025. Entrevistados de todos os estados do país foram ouvidos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

OS MOTIVOS

A falta de interesse em jogos de futebol é o principal motivo para os entrevistados nunca terem ido ao estádio. Ao todo, 41% das pessoas justificaram assim.

Falta de segurança/violência [23%] e preços altos/falta de dinheiro [12%] foram os outros principais motivos apontados. Outros nove fatores foram citados.

Os entrevistados puderam escolher até duas alternativas para esta questão. Dos 2.006, 6% não soube ou não respondeu.

E A TURMA DO SOFÁ?

Quase metade dos brasileiros [47%] tem o costume de assistir a jogos semanalmente. Ao todo, 16% acompanham vários, 17% veem alguns e 14% assistem a pelo menos um.

26% da população não assiste a jogos de futebol. Entre os restantes: 5% assistem a um jogo quinzenalmente, 6% veem um por mês e 15% acompanham eventualmente.

A totalização dos pontos percentuais deste recorte é de 99%. Os idealizadores da pesquisa aplicaram um fator de ponderação para corrigir eventuais distorções no plano amostral.

