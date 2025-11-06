Home
>
Futebol
>
FIFA divulga lista dos indicados aos prêmios do The Best 2025

FIFA divulga lista dos indicados aos prêmios do The Best 2025

Raphinha é o único brasileiro entre os finalistas para melhor jogador do mundo. Alisson concorre ao prêmio de melhor goleiro, e Brasil tem 11 indicados à seleção da temporada

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:10

The Best FIFA Football Awards™ 2025
The Best FIFA Football Awards™ 2025 Crédito: FIFA

Após mais uma temporada nos gramados ao redor do mundo, a FIFA definiu a lista dos indicados aos prêmios do The Best 2025, nomeando os melhores do planeta entre jogadores e treinadores de futebol masculino e feminino, além da melhor torcida do mundo. Vinicius Jr, atual vencedor, está de fora da lista final do prêmio de jogador do ano.

Recomendado para você

Raphinha é o único brasileiro entre os finalistas para melhor jogador do mundo. Alisson concorre ao prêmio de melhor goleiro, e Brasil tem 11 indicados à seleção da temporada

FIFA divulga lista dos indicados aos prêmios do The Best 2025

Plata marcou na final da Copa do Brasil 2024 e agora vive uma fase onde acumular expulsões em série pelo clube

Em um ano, Plata vai de gol do título a vilão por expulsões em série no Fla

Vinícius Lima, Breno Coelho e Murilo Cuzzuol comentam a rodada do Brasileirão

Zona Mista #57: Flamengo empata com São Paulo e Botafogo atropela o Vasco no clássico

Um painel de especialistas em futebol feminino elaborou uma lista final de atletas candidatas a jogadora do ano, cinco técnicas para o prêmio de treinadora, e cinco para o de goleira do ano. Enquanto isso, um grupo diferente focado no futebol masculino também preparou listas equivalentes às mesmas premiações para os homens.

A Fifa também divulgou a lista de 88 jogadores indicados para a seleção da temporada, com a presença de 11 brasileiros: os goleiros Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal); e os atacantes João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (Botafogo).

Indicados do prêmio The Best 2025 - Melhor jogador

  • Ousmane Dembélé, França e PSG
  • Achraf Hakimi, Marrocos e PSG
  • Harry Kane, Inglaterra e Bayern de Munique
  • Kylian Mbappé, França e Real Madrid
  • Nuno Mendes, Portugal e PSG
  • Cole Palmer, Inglaterra e Chelsea
  • Pedri, Espanha e Barcelona
  • Raphinha, Brasil e Barcelona
  • Mohamed Salah, Egito e Liverpool
  • Vitinha, Portugal e PSG
  • Lamine Yamal, Espanha e Barcelona

Finalistas para o prêmio de Jogador do Ano
Finalistas para o prêmio de Jogador do Ano Crédito: FIFA

Indicadas do prêmio The Best 2025 - Melhor jogadora

  • Sandy Baltimore, França e Chelsea
  • Nathalie Bjorn, Suécia e Chelsea
  • Aitana Bonmati, Espanha e Barcelona
  • Lucy Bronze, Inglaterra e Chelsea
  • Mariona Caldentey, Espanha e Arsenal
  • Temwa Chawinga, Malawi e Corrente de Kansas City
  • Diani Kadidiatou, França e Lyon
  • Melchie Dumornay, Haiti e Lyon
  • Patri Guijarro, Espanha e Barcelona
  • Lindsey Heaps, EUA e Lyon
  • Lauren James, Inglaterra e Chelsea
  • Chloe Kelly, Inglaterra e Manchester City/Arsenal
  • Ewa Pajor, Polônia e Barcelona
  • Claudia Pina, Espanha e Barcelona
  • Alexia Putellas, Espanha e Barcelona
  • Alessia Russo, Inglaterra e Arsenal
  • Leah Williamson, Inglaterra e Arsenal
Finalistas para o prêmio de Jogadora do Ano
Finalistas para o prêmio de Jogadora do Ano Crédito: FIFA

Melhor técnico - futebol masculino

  • Javier Aguirre, México
  • Mikel Arteta, Arsenal
  • Luis Enrique, PSG
  • Hansi Flick, Barcelona
  • Enzo Maresca, Chelsea
  • Roberto Martínez, Portugal
  • Arne Slot, Liverpool

Melhor técnico(a) - futebol feminino

  • Sonia Bompastor, Chelsea
  • Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Lyon
  • Seb Hines, Orlando Pride
  • Renée Slegers, Arsenal
  • Sarina Wiegman, Inglaterra
Finalistas para os prêmios de Treinadores do Ano do futebol feminino e masculino, respectivamente
Finalistas para os prêmios de Treinadores do Ano do futebol feminino e masculino, respectivamente Crédito: FIFA

Melhor goleiro

  • Alisson Becker, Brasil e Liverpool
  • Thibaut Courtois, Bélgica e Real Madrid
  • Gianluigi Donnarumma, Itália e PSG/Manchester City
  • Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa
  • Manuel Neuer, Alemanha e Bayern de Munique
  • David Raya, Espanha e Arsenal
  • Yann Sommer, Suíça e Inter de Milão
  • Wojciech Szczęsny, Polônia e Barcelona

Melhor goleira

  • Ann-Katrin Berger, Alemanha e Gotham FC
  • Cata Coll, Espanha e Barcelona
  • Christiane Endler, Chile e Lyon
  • Hannah Hampton, Inglaterra e Chelsea
  • Anna Moorhouse, Inglaterra e Orlando Pride
  • Chiamaka Nnadozie, Nigéria e Paris FC/Brighton
  • Phallon Tullis-Joyce, EUA e Manchester United
Finalistas para os prêmios de Goleiras e Goleiros do Ano, respectivamente
Finalistas para os prêmios de Goleiras e Goleiros do Ano, respectivamente Crédito: FIFA

Leia mais

Imagem - Flamengo dá brecha e vê chance de título do Palmeiras aumentar mesmo sem jogar

Flamengo dá brecha e vê chance de título do Palmeiras aumentar mesmo sem jogar

Imagem - Em um ano, Plata vai de gol do título a vilão por expulsões em série no Fla

Em um ano, Plata vai de gol do título a vilão por expulsões em série no Fla

Imagem - Flamengo sofre empate após expulsão de Plata e dá chance ao Palmeiras

Flamengo sofre empate após expulsão de Plata e dá chance ao Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais