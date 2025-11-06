FIFA divulga lista dos indicados aos prêmios do The Best 2025

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:10
Após mais uma temporada nos gramados ao redor do mundo, a FIFA definiu a lista dos indicados aos prêmios do The Best 2025, nomeando os melhores do planeta entre jogadores e treinadores de futebol masculino e feminino, além da melhor torcida do mundo. Vinicius Jr, atual vencedor, está de fora da lista final do prêmio de jogador do ano.
Um painel de especialistas em futebol feminino elaborou uma lista final de atletas candidatas a jogadora do ano, cinco técnicas para o prêmio de treinadora, e cinco para o de goleira do ano. Enquanto isso, um grupo diferente focado no futebol masculino também preparou listas equivalentes às mesmas premiações para os homens.
A Fifa também divulgou a lista de 88 jogadores indicados para a seleção da temporada, com a presença de 11 brasileiros: os goleiros Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal); e os atacantes João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (Botafogo).
