Melhores do mundo

FIFA divulga lista dos indicados aos prêmios do The Best 2025

Raphinha é o único brasileiro entre os finalistas para melhor jogador do mundo. Alisson concorre ao prêmio de melhor goleiro, e Brasil tem 11 indicados à seleção da temporada

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:10

The Best FIFA Football Awards™ 2025 Crédito: FIFA

Após mais uma temporada nos gramados ao redor do mundo, a FIFA definiu a lista dos indicados aos prêmios do The Best 2025, nomeando os melhores do planeta entre jogadores e treinadores de futebol masculino e feminino, além da melhor torcida do mundo. Vinicius Jr, atual vencedor, está de fora da lista final do prêmio de jogador do ano.

Um painel de especialistas em futebol feminino elaborou uma lista final de atletas candidatas a jogadora do ano, cinco técnicas para o prêmio de treinadora, e cinco para o de goleira do ano. Enquanto isso, um grupo diferente focado no futebol masculino também preparou listas equivalentes às mesmas premiações para os homens.

A Fifa também divulgou a lista de 88 jogadores indicados para a seleção da temporada, com a presença de 11 brasileiros: os goleiros Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal); e os atacantes João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (Botafogo).

Indicados do prêmio The Best 2025 - Melhor jogador

Ousmane Dembélé, França e PSG

Achraf Hakimi, Marrocos e PSG

Harry Kane, Inglaterra e Bayern de Munique

Kylian Mbappé, França e Real Madrid

Nuno Mendes, Portugal e PSG

Cole Palmer, Inglaterra e Chelsea

Pedri, Espanha e Barcelona

Raphinha, Brasil e Barcelona

Mohamed Salah, Egito e Liverpool

Vitinha, Portugal e PSG

Lamine Yamal, Espanha e Barcelona

Finalistas para o prêmio de Jogador do Ano Crédito: FIFA

Indicadas do prêmio The Best 2025 - Melhor jogadora

Sandy Baltimore, França e Chelsea

Nathalie Bjorn, Suécia e Chelsea

Aitana Bonmati, Espanha e Barcelona

Lucy Bronze, Inglaterra e Chelsea

Mariona Caldentey, Espanha e Arsenal

Temwa Chawinga, Malawi e Corrente de Kansas City

Diani Kadidiatou, França e Lyon

Melchie Dumornay, Haiti e Lyon

Patri Guijarro, Espanha e Barcelona

Lindsey Heaps, EUA e Lyon

Lauren James, Inglaterra e Chelsea

Chloe Kelly, Inglaterra e Manchester City/Arsenal

Ewa Pajor, Polônia e Barcelona

Claudia Pina, Espanha e Barcelona

Alexia Putellas, Espanha e Barcelona

Alessia Russo, Inglaterra e Arsenal

Leah Williamson, Inglaterra e Arsenal

Finalistas para o prêmio de Jogadora do Ano Crédito: FIFA

Melhor técnico - futebol masculino

Javier Aguirre, México

Mikel Arteta, Arsenal

Luis Enrique, PSG

Hansi Flick, Barcelona

Enzo Maresca, Chelsea

Roberto Martínez, Portugal

Arne Slot, Liverpool

Melhor técnico(a) - futebol feminino

Sonia Bompastor, Chelsea

Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Lyon

Seb Hines, Orlando Pride

Renée Slegers, Arsenal

Sarina Wiegman, Inglaterra

Finalistas para os prêmios de Treinadores do Ano do futebol feminino e masculino, respectivamente Crédito: FIFA

Melhor goleiro

Alisson Becker, Brasil e Liverpool

Thibaut Courtois, Bélgica e Real Madrid

Gianluigi Donnarumma, Itália e PSG/Manchester City

Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa

Manuel Neuer, Alemanha e Bayern de Munique

David Raya, Espanha e Arsenal

Yann Sommer, Suíça e Inter de Milão

Wojciech Szczęsny, Polônia e Barcelona

Melhor goleira

Ann-Katrin Berger, Alemanha e Gotham FC

Cata Coll, Espanha e Barcelona

Christiane Endler, Chile e Lyon

Hannah Hampton, Inglaterra e Chelsea

Anna Moorhouse, Inglaterra e Orlando Pride

Chiamaka Nnadozie, Nigéria e Paris FC/Brighton

Phallon Tullis-Joyce, EUA e Manchester United

Finalistas para os prêmios de Goleiras e Goleiros do Ano, respectivamente Crédito: FIFA

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta