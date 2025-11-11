"Cara de outro mundo"

Casemiro vê Neymar como 'indispensável' na seleção: 'Pode decidir a qualquer momento'

O jogador afirmou esperar que Neymar esteja na Copa do Mundo de 2026

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 12:47

Casemiro defende a presença de Neymar em futuras convocações Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Neymar recebeu um importante apoio para retornar à seleção brasileira com o técnico Carlo Ancelotti. O volante Casemiro defendeu a sua presença em futuras convocações. De acordo com o experiente jogador do Manchester United, da Inglaterra, o Brasil não pode abrir mão do atleta santista.



O meio-campista revelado pelo São Paulo disse que Neymar é "indispensável" para a seleção brasileira se estiver em boa forma física.

"A gente não pode dispensar se esse cara está bem. Se esse cara está bem fisicamente, mentalmente, esse cara é o melhor disparado. Eu sou um grande fã dele como jogador", afirmou Casemiro em entrevista ao Globo Esporte.

Ele é indispensável para qualquer seleção. Ele estando bem, seria muito importante para nós, porque é um cara de outro mundo Casemiro Jogador da Seleção Brasileira e do Manchester United

Dedicação de Neymar

"Esse cara sempre foi muito, muito diferente. Ele pode decidir a qualquer momento. É um privilégio falar que eu joguei com o Neymar. E no dia a dia, eu conheço muito o estafe dele, como ele trabalha. Não pode ser coincidência tudo que ele fez para o futebol, você não pode ser assim só com o dom, tem que ter o trabalho, tem que ter a dedicação", comentou Casemiro, reforçando que espera que Neymar esteja na Copa do Mundo de 2026

"Se eu tenho que me desdobrar dentro do campo para ele dar o último passe, fazer o gol (eu faço). Na Copa de 2022, o pessoal perguntava: 'O Neymar é o craque do time?'. Aí eu respondia assim: se tem um pênalti, no último minuto, na semifinal, quem vai bater? Eu acho que o Neymar é irrecusável para qualquer um, mas a gente sabe que ele tem que estar bem. Cabe muito mais a ele saber o que fazer e o que não fazer, mas acho que a gente precisa dele. Com a qualidade dele, a gente precisa", enfatizou

Casemiro mencionou a partida entre Brasil e Croácia nas quartas de final do Mundial de 2022. A seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis, mas o volante destacou a atuação de Neymar naquele confronto.

"A qualidade desses jogadores é irrecusável, você não pode desperdiçar, é muito talento. E no futebol hoje a linha de você ganhar e perder é muito fina. Esses jogadores é que saem dessa linha. Contra a Croácia, por exemplo, o Neymar, em um momento, fez um gol e pronto: solucionou o problema do Brasil naquele momento. O jogo estava truncado, o jogo estava difícil, e no momento ele fez um golaço e pronto, ficou 1 a 0 para nós", relembrou.

