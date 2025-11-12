"Assustado"

Após desmaio em exame, Oscar deve se aposentar: "Chance é de 99%"

O ex-Chelsea e atual jogador do São Paulo está internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira (11)

Camila Müller Estagiária / [email protected]

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:56

Oscar não entra em campo pelo São Paulo desde o dia 19 de julho Crédito: Divulgação/São Paulo

O meia do São Paulo, Oscar, de 34 anos, possui 99% de chance de encerrar a carreira, segundo fontes ligadas ao clube. O jogador está internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira (11) depois de sofrer um desmaio durante exames de rotina no CT do São Paulo. Após apresentar alterações cardíacas, o meia foi submetido a um cateterismo de diagnóstico e uma ressonância. Embora seu quadro seja estável, ainda não há previsão de alta.

Chances de aposentadoria

De acordo com fontes ligadas ao clube, a chance de se aposentar é de 99%. O meia que vinha tomando medicação para o coração desde agosto e se recuperava de uma fratura na lombar, entende que possa ser o momento certo de pendurar as chuteiras.

O atleta vem recebendo o apoio dos familiares e do clube. No entanto, a família preza pela saúde de Oscar, o qual juntamente da esposa, Ludmila Emboaba, são pais de Júlia e Caio e possuem o desejo de passar mais tempo perto deles. Já o São Paulo acompanha a situação de perto e espera a melhora do quadro de saúde do jogador para entender os próximos passos.

Porém o clube, internamente, observa a rescisão amigável como a escolha mais provável. O contrato é válido até 2027 e para se aposentar, ele tem o aval, conforme afirmado pelo diretor de futebol tricolor Carlos Belmonte.

"Se o Oscar estiver bem e apto a jogar, nós contamos com ele na temporada de 2026. Se não estiver apto jogar ou tomar uma decisão pessoal de não jogar mais, nós vamos apoiar a decisão. Nós vamos aguardar. Se ele decidir parar, a gente apoia a decisão dele e vamos negociar a saída", relatou.

Financeiramente, Oscar tem um futuro estabelecido. Após deixar o clube inglês Chelsea, em 2017, ele atuou por oito temporadas na China e se consolidou um dos jogadores mais bem pagos do mundo. É estimado que a fortuna ultrapasse o valor de R$ 1 bilhão.

Histórico clínico sob sigilo

Em nota, o São Paulo confirmou o caso sofrido em seu CT, afirmando que o jogador recebeu todos cuidados dos profissionais do clube e da equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local, após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas.

Oscar vem sendo monitorado há 4 meses, quando após uma fratura nas vértebras realizou exames que indicaram alterações cardíacas. Ainda em agosto, ele começou a tomar medicações afim de tratar a questão. Porém, um laudo de seu médico particular o liberava para jogar e baseado nisso, o time o considerou apto para retomar as atividades.

A decisão de não tornar o problema público foi um pedido do próprio jogador. Logo, em razão do sigilo médico, o time respeitou o desejo de Oscar durante o período.

Apesar disso, após o atleta desmaiar na presença de vários jogadores e funcionários sendo levado ao hospital de ambulância, obteve-se o entendimento do São Paulo que era necessário tornar a questão pública.

Sem jogar desde julho

Há 4 meses sem atuar, a última partida de Oscar pelo São Paulo foi no clássico contra o Corinthians, em 19 de julho. Na partida, o jogador deixou o campo no ínico do primeiro tempo, ainda aos 16 minutos, após se lesionar em uma disputa de bola com José Martínez.

No dia seguinte, o camisa 8 passou por exames que diagnosticaram uma fratura nos processos transversos de três vértebras lombares (L1, L2 e L3). Foram 3 meses de fora até a recuperação. Recuperado, ele foi reserva nos jogos contra Fortaleza e Palmeiras, porém não entrou em campo.

Em outubro, durante um treino começou a sentir dores na panturrilha esquerda. Exames confirmaram a lesão, o fazendo perder ainda mais jogos.

"Ainda bem que ele estava machucado e não entrou em campo", comentou um amigo do jogador em entrevista ao Globo Esporte. No entanto, temendo que o ocorrido pudesse ter acontecido durante uma partida.

Contrato até 2027

Possuindo contrato até dezembro de 2027, o previsto é que a rescisão amigável aconteça, sem riscos de pagamento de multa. Em 2025, Oscar esteve presente em 23 partidas e marcou dois gols.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta