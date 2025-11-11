Susto

Oscar tem problemas cardíacos em exames no São Paulo e é levado ao hospital

O clube informou que o atleta apresentou uma "intercorrência cardiológica" e o estado é estável

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:57

Oscar jogando pelo São Paulo Crédito: Divulgação/São Paulo

Oscar apresentou problemas cardíacos durante exames realizados no São Paulo, na manhã desta terça-feira (11), e foi encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein. A informação foi divulgada pelo próprio clube por meio de nota oficial. Oscar realizava exames de preparação visando a pré-temporada do ano que vem. O clube informou que o atleta apresentou uma "intercorrência cardiológica".

O meia foi atendido pelos médicos do clube. Médicos do Albert Einstein também estavam no local e participaram do atendimento. O camisa 8 foi levado ao hospital e está estável. Ele permanece em observação e realizará exames complementares para elucidação diagnóstica. Em nota, o São Paulo comunicou e explicou a situação do atleta:

"Durante exames realizados na manhã desta terça-feira (11), no SuperCT, como parte da preparação visando à pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local. Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica. Conforme procedimento habitual e respeitando a privacidade do jogador, novas informações serão divulgadas assim que houver atualização por parte da equipe médica, em comum acordo com Oscar."

Oscar não entra em campo desde julho. No dia 19 daquele mês, durante jogo contra o Corinthians, o meio-campista sofreu fraturas em três vértebras. Em outubro, o meia sofreu uma lesão na panturrilha direita. Ele estava perto do retorno aos gramados quando sentiu o problema durante um treino. A tendência, àquela altura, era de que o atleta poderia voltar somente nos jogos finais da temporada. Oscar tem 21 jogos disputados nesta temporada de retorno ao São Paulo. Ele marcou dois gols e deu cinco assistências.

