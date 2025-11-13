Home
Por 5 votos a 3, Bruno Henrique é absolvido pelo STJ em caso de apostas

O atacante do Flamengo era acusado de forçar um cartão para favorecer apostadores e poderia ter de ficar 12 jogos afastados; ele, no entanto, foi multado em R$ 100 mil

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:39

De pênalti, Bruno Henrique marcou o primeiro gol da vitória do Flamengo sobre o Vasco
Bruno Henrique está liberado para jogar pelo Flamengo após ser absolvido pelo STJD Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi absolvido nesta quinta-feira (13) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador de 34 anos era acusado de forçar um cartão amarelo no final da partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de  2023, para beneficiar apostadores. Com a decisão, ele está liberado para atuar nas próximas partidas do time.

Por 5 votos a 3, o colegiado decidiu absolver o atleta, enquadrado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de ato desleal com o objetivo de influenciar resultados esportivos. Apesar da absolvição, o jogador terá que pagar uma multa de R$ 100 mil.

