Zagueiro capixaba deixa São Paulo e vai para time que disputa a Liga Europa

Lucas Loss, de 18 anos, desembarcou na Europa neste domingo (31) para se apresentar no Midtjylland, da Dinamarca

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15:40

Mais uma promessa capixaba do futebol brasileiro vai desbravar o Velho Continente. Lucas Loss, zagueiro de 18 anos, da base do São Paulo, chega no Midtjylland, da Dinamarca, para uma nova fase na carreira. O time europeu disputa a Liga Europa, e está no segundo lugar da Primeira Divisão da liga nacional atualmente.

"Foi muito repentinamente. Eu sempre trabalhei para chamar a atenção de clubes da Europa, mas o primeiro foco sempre foi jogar no profissional de São Paulo, mas é um passo necessário na carreira de todo atleta. Estou dando esse passo pensando muito na projeção da minha carreira, e daqui a cinco, seis anos, estar na elite do futebol mundial. Disputar competições envolvendo todos os países da Europa, competições nacionais em outro país, em outro nível", disse Lucas.

Desde os 13 anos em Cotia, o jogador conquistou a Copa SP de Futebol Junior 2025 e a Copa do Brasil sub-23 da temporada anterior pelo Tricolor Paulista, onde tinha um contrato profissional assinado desde março de 2023. Além disso, Lucas também já foi convocado para a seleção brasileira de base e teve um desempenho ao longo dos anos que chamou a atenção do time europeu e o escolheu como reforço do time, inicialmente na equipe sub-20.

"Tem um frio na barriga bom, uma ansiedade boa. Porque é um passo que eu sempre quis dar e ele chegou. Então é só felicidade. Óbvio, vai ter saudade da família, saudade dos amigos e tudo mais, mas é um sacrifício que tem que ser feito a partir de um sonho", concluiu o capixaba, negociado por 200 mil euros (R$ 1,2 milhão na cotação atual).

