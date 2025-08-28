Não deu

Fluminense tem gol anulado e vê Bahia largar em vantagem na Copa do Brasil

O placar obriga o Fluminense a vencer por dois gols de diferença no confronto de volta, no dia 10 de setembro, no Maracanã. Um triunfo simples leva a decisão para os pênaltis

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 22:26

Fluminense foi travado pelo Bahia e deixou a Fonte Nova derrotado Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense deixou Salvador com a sensação de que poderia ter construído um resultado muito diferente. Com um gol anulado e um pênalti revertido pelo VAR nos minutos finais, a equipe carioca foi castigada pelo Bahia e acabou derrotada por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), na Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

c, enquanto os baianos jogam pelo empate para avançar.

O Jogo

A partida começou com equilíbrio, mas também com dificuldades claras de criação. O Bahia, apoiado por sua torcida, tentou acelerar as jogadas pelo lado esquerdo e encontrou espaços nos primeiros minutos. Ainda assim, esbarrou nos próprios erros e na lentidão para infiltrar na defesa adversária. Jean Lucas protagonizou o lance mais perigoso dos anfitriões na primeira etapa, quando acertou a trave, mas a impaciência nas arquibancadas refletia a dificuldade ofensiva.

O Fluminense, que sofreu para encaixar a marcação nos minutos iniciais, cresceu na reta final do primeiro tempo. O setor de meio-campo ajustou-se, neutralizando Everton Ribeiro e limitando as ações de Jean Lucas. Mais paciente e com troca de passes precisa, o time carioca chegou a abrir o placar em jogada de Serna, mas o gol foi anulado por impedimento.

Pouco depois, Canobbio obrigou Ronaldo a fazer grande defesa. A lesão de Samuel Xavier, que deixou o campo ainda na etapa inicial, foi a principal baixa para o treinador Renato Gaúcho.

Na volta do intervalo, o ritmo subiu. Bahia e Fluminense passaram a alternar ataques, aumentando o nível de tensão. O jogo seguia aberto, mas caminhava para um empate até que, aos 40 minutos, surgiu o golpe que mudou o desfecho da noite. Jean Lucas fez lançamento longo do campo de defesa, Luciano Juba dominou, ganhou a disputa com Guga e finalizou. A bola desviou no próprio lateral do Fluminense e enganou o goleiro Fábio, abrindo o placar para os donos da casa.

O drama ainda teria novos capítulos. Pouco depois, Soteldo arriscou chute que desviou no braço de Santiago Arias dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti, mas, após revisão no VAR, Raphael Claus anulou a marcação, entendendo que o movimento não configurava infração. A decisão gerou protestos dos jogadores tricolores e frustrou a tentativa de reação.

O apito final confirmou a vantagem do Bahia, que novamente viu Luciano Juba ser decisivo diante do Fluminense - o lateral já havia marcado no empate por 3 a 3 pelo Brasileirão. Aos cariocas, restou a sensação de que a arbitragem teve papel decisivo em um jogo equilibrado, mas em que as falhas pontuais custaram caro.

