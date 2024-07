Veja onde comprar ingressos para Cruzeiro e Fortaleza no Kleber Andrade

O Cabuloso, que vive ótimo momento, retorna ao estado para encarar o time cearense, na próxima segunda-feira (05), às 21h

Os ingressos para o jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, pela 21ª rodada do Brasileirão, estão à venda. A partida acontece na próxima segunda-feira, dia 05 de agosto, às 21h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

As entradas estão sendo comercializadas em pontos físicos e on-line. No site www.bilheteriadigital.com os valores, com taxa de operação, são: R$ 218,00 + R$ 32,70 (inteira), R$ 119,00 + R$ 17,85 (solidária) e R$ 109,00 + R$ 16,35 (meia-entrada).

Têm direito à meia-entrada: Estudantes (lei estadual 5.579/1998); Idosos com idade igual ou superior a 60 anos (lei municipal 3.935/2001); Doadores de sangue (lei estadual 7.737/2004); Profissionais do Magistério da rede pública e privada (lei municipal 4.491/2013); Jornalistas e radialistas (lei municipal 5.187/2014). Crianças de até dois anos de idade não pagam. A meia-entrada solidária será todos que levarem 1kg de alimento não-perecível.

Retorno ao Klebão

Na última vez que disputou uma partida no Klebão, o Cruzeiro empatou com o Democrata de Sete Lagoas por 1 a 1 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro. Em outras duas oportunidades no ano de 2016, o Cabuloso também atuou no estádio. No dia 20 de janeiro venceu o amistoso contra o Rio Branco por 2 a 0, e no dia 25 de setembro foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 pelo Brasileirão.