André Stein e George perdem para cubanos na segunda rodada do vôlei de praia

A dupla Alayo/Díaz venceu o time formado pelo capixaba e o paraibano por 2 sets a 0 com, com parciais de 21 x 13 e 21 x 18, em 39 minutos de partida

Díaz e Alayo entraram na primeira etapa com muita intensidade. Logo de cara abriram uma vantagem confortável, especialmente se aproveitando dos 2,10m de Díaz tanto no ataque como nos bloqueios. Triunfo por 21 x 13 sem sustos para os centro-americanos surpreendeu pela imposição vista.

A dupla brasileira, número 2 do ranking mundial, começou melhor a segunda etapa e até abrir uma certa vantagem no placar. Porém, uma sequência de bloqueios de Alayo recolocou os cubanos à frente até a confirmação do set em 21 x 18, fechando o placar na arena montada aos pés da Torre Eiffel.