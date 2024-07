Tênis

Bia Haddad e Luisa Stefani estreiam parceria com vitória nos Jogos de Paris

Brasileiras eliminam as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai com duplo 6/4 no complexo de Roland Garros

Beatriz Haddad Maia (D) e Luisa Stefani avançaram nas duplas e seguem vivas em Paris. (Gaspar Nóbrega/COB)

Beatriz Haddad teve pouco tempo para virar a chave. Luisa Stefani, por sua vez, era a única da delegação do tênis brasileiro que ainda não havia estreado nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Na união das forças das duas, melhor para o fã do esporte olímpico. Na abertura das duplas no feminino, a melhor simplista do país e a medalhista olímpica de Tóquio eliminaram as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai em sets diretos, em duplo 6/4.

Mais cedo, Bia foi eliminada da chave de simples ao perder para a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A brasileira chegou a ter 3/1 no placar na segunda parcial, mas oscilou, principalmente no saque, e permitiu a virada da adversária.

Bia teve pouquíssimo tempo para se recuperar, tanto física quanto mentalmente, mas encarou a missão. No início da partida, Luisa assumiu as rédeas e liderou as ações junto à rede. Houve uma quebra para cada lado, e só no nono game o Brasil reassumiu a dianteira. Aos poucos Bia foi se soltando e ganhando confiança. Selou a primeira parcial com um ace: 6/4.

O segundo set começou mais tranquilo para as brasileiras, com uma quebra e 2/0. As chinesas salvaram outras oportunidades de quebra, mas como não ameaçaram o serviço das brasileiras, a margem se manteve até o fim: 6/4.

"Os Jogos Olímpicos são algo que eu amo muito jogar. Os meus últimos foram indescritíveis. Aqui é outra oportunidade que tenho, ainda mais com o público agora. Jogar com a Bia é sempre bom, nosso jogo encaixa muito bem. Curto muito poder jogar junto. Acho que a gente sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. Se não faz, sabe o que deveria ter feito. Eu acho que isso dá muita tranquilidade", disse Luisa.

Na próxima rodada, as oitavas de final, Bia e Luisa encaram as vencedoras do confronto entre as britânicas Heather Watson e Katie Boulter e as alemãs Angelique Kerber e Laura Siegemund.

