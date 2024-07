Judô

Rafaela Silva perde disputa pela medalha de bronze no retorno aos Jogos

Judoca ficou fora de Tóquio-2020 após julgamento da CAS; desde 2016, delegação brasileira não conquista ouro na modalidade

Rafaela Silva perdeu na disputa pela medalha de bronze no retorno dela aos Jogos. (Alexandre Loureiro/COB)

Fora dos Jogos Olímpicos de Tóqui-2020 em função de doping, Rafaela Silva podia voltar ao pódio nas Olimpíadas de Paris. Após estar próxima do ouro e da prata, a brasileira teve a chance de obter a medalha de bronze na categoria até 57 kg, mas foi desclassificada do combate com Haruka Funakubo, do Japão, por mergulho. A brasileira já havia perdido para a sul-coreana Huh Mi-mi na semifinal, mas se recuperou e, uma hora depois, garante a terceira medalha do judô nesta edição em Paris.

Este foi o terceiro encontro de Funakubo (sexta no ranking mundial) e Rafaela (quarta no ranking), com uma vitória para cada – a mais recente de Rafaela. “A gente se conhece muito. Estou nessa categoria desde 2008. Já lutei muitas vezes contra essas adversárias. A medalha ficou no detalhe. Acabei falhando hoje e fiquei sem a medalha”, afirmou a brasileira, emocionada após a derrota. “Peço desculpas, mas hoje não consegui.”

Desde o início do embate, ainda na entrada das judocas, Rafaela mostrou que ‘virou a chave’ muito rápido após a derrota na semifinal. Se no embate com Mimi o erro da brasileira foi se esquivar dos ataques no golden score, Rafaela tentou, desde o primeiro golpe, propor seu ritmo na luta.

Depois da primeira punição, Rafaela se defendeu bem dos golpes de Funakubo, fechando a guarda no solo e evitando a imobilização. No golden score, a brasileira se viu em um cenário semelhante daquele de mais cedo, na semifinal. Se no começo da luta Rafaela entrou com ímpeto no tatame, no momento decisivo da luta ela não conseguiu aplicar seus ataques e recebeu a segunda punição no embate. Funakubo cresceu nesse momento de queda do ritmo de Rafaela.

Cerca de sete minutos após início do combate, Rafaela aparentou uma lesão no olho. Desse momento, até o fim da luta, a judoca levou a mão a face após cada intervenção do árbitro. Em uma dessas, após revisão de vídeo, foi considerado que Rafaela utilizou a cabeça para derrubar Funakubo, golpe que é proibido no judô – classificado como mergulho. É uma regra que cabe interpretação da comissão.

