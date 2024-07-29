Com tubo espetacular, Filipe Toledo avança às oitavas no surfe

Filipe Toledo avançou para as oitavas de final dos Jogos Olímpicos Crédito: Foto: William Lucas/COB

O bicampeão mundial Filipe Toledo está definitivamente de volta. Filipe ficou de fora do Circuito Mundial durante o primeiro semestre de 2024 para cuidar da saúde mental e focou sua preparação nos Jogos Olímpicos . Neste domingo, dia 29, o brasileiro vivenciou um momento épico nas ondas de Teahupoo, no Taiti.

Competindo na repescagem eliminatória do segundo round dos Jogos Olímpicos Paris 2024, Filipinho superou o neozelandês Billy Stairmand com um incrível tubo que lhe valeu a nota de 9.67. No somatório final, Filipe ficou com 17.00 pontos e agora se junta aos outros cinco representantes brasileiros nas oitavas de final do evento.

A bateria começou com poucas ondas e os adversários se estudando e tentando achar a primeira descida. Somente depois de quase 17 minutos, Filipe Toledo apresentou suas credenciais.

Em um bonito tubo, em que desacelerou para ficar mais tempo dentro dele, o brasileiro fez a nota de 7.33. Logo depois, o seu oponente também desceu uma bela onda, que lhe valeu 8.17. Mas, de um bicampeão mundial não se pode duvidar nunca. Toledo ainda pegou mais uma onda antes de entrar em um dos melhores tubos de sua vida em Teahupoo. A vibração ao sair era uma mistura de êxtase e desabafo.

“Foi legal! Acho que aquela sensação de, cara, peguei um tubo muito bom, uma onda que eu precisava fazer, eu fiz, muito difícil. Enfim, valeu a vitória pra mim. Eu consegui essa vitória com um tubo daquele, então tem que comemorar mesmo”, descreveu Filipe, que tem como melhor resultado em Teahupoo um terceiro lugar em 2018. "É aquela coisa, quanto mais a gente surfa aqui, mais a gente fica confiante. E é o que tem acontecido. Então, feliz demais. E agora esperar o próximo round e o que vier, a gente tá preparado", completou.

Filipe teve que esperar todo o dia para entrar na água e, para se distrair e não ficar ansioso, assistiu a outras competições dos Jogos Olímpicos, como o skate e o judô, que rederam medalhas para o Brasil neste domingo.

“Última bateria do dia, difícil se manter o dia todo tranquilo e distraído. Porque, querendo ou não, acaba sugando as energias ali. Se você fica muito ansioso e vendo o que está acontecendo e querendo ir para a água, acaba sugando um pouco de energia. Então, fiquei junto com a equipe lá, a casa está cheia, tem bastante gente, bem divertido. A gente se manteve distraído, assistindo aos outros esportes, a Rayssa ganhou a medalha, a Larissa ganhou a medalha”, contou.

Próxima fase

No próximo round, Filipinho vai encarar o japonês Rio Inaba. Após o desempenho na repescagem, o brasileiro está mais aliviado e pronto para chegar longe nos Jogos Olímpicos.

“A gente está acostumado com essa pressão, com essa ansiedade. Então acho que a gente sabe controlar bem. Agora é se preparar para quando for rolar o próximo round. A gente não sabe se vai ser amanhã ou se daqui a alguns dias. E o importante é estar preparado e entregar o melhor lá na hora”, declarou o surfista de Ubatuba (SP).

Confira os confrontos dos brasileiros na próxima fase dos Jogos Olímpicos: