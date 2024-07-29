Brasil bate Quênia com tranquilidade e vence primeira no vôlei

Nesta segunda-feira (29), a seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Quênia pela estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 . Partida foi marcada por um 3 a 0 e superioridade sul-americana.

O ataque brasileiro sobressaiu diante da seleção africana Crédito: Foto: Wander Roberto/COB

No primeiro set, brasileiras abriram com tranquilidade o placar. O confronto inicial foi marcado pela eficiência da jovem Ana Cristina e da central Carol, que participaram fundamentalmente para a vitória por 25 a 14.

Para fazer o 2 a 0, seleção repetiu desempenho do primeiro tempo. Novamente com muita força e efetividade, o Brasil usou desempenho de Rosamaria e, de novo, Carol para fazer 25 a 13, aumentando a diferença conquistada no primeiro set.

No terceiro e último set, Brasil garantiu e finalizou por 3 a 0. Equipe foi superior durante todo o confronto e teve bloqueio extremamente efetivo, finalizando por 25 a 12.

Seleção poderia ter enfrentado um brasileiro como técnico. Luizomar Moura, do Osasco, comandou o Quênia por três anos, classificou o time africano para as Olimpíadas, mas pouco antes do início da preparação final para os Jogos ele anunciou que tinha deixado o cargo, após a federação local encerrar a parceria com a FIVB.