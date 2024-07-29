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Brasil bate Quênia com tranquilidade e vence primeira no vôlei

Sem sofrer, seleção verde e amarela faz 16 pontos de bloqueio e confirmou o favoritismo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2024 às 10:23

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 10:23

Nesta segunda-feira (29), a seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Quênia pela estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Partida foi marcada por um 3 a 0 e superioridade sul-americana.
2024.07.29 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - VÃ´lei feminino - Brasil estreia contra o QuÃªnia. Na imagem a atleta Gabriela
O ataque brasileiro sobressaiu diante da seleção africana Crédito: Foto: Wander Roberto/COB
No primeiro set, brasileiras abriram com tranquilidade o placar. O confronto inicial foi marcado pela eficiência da jovem Ana Cristina e da central Carol, que participaram fundamentalmente para a vitória por 25 a 14.
Para fazer o 2 a 0, seleção repetiu desempenho do primeiro tempo. Novamente com muita força e efetividade, o Brasil usou desempenho de Rosamaria e, de novo, Carol para fazer 25 a 13, aumentando a diferença conquistada no primeiro set.

No terceiro e último set, Brasil garantiu e finalizou por 3 a 0. Equipe foi superior durante todo o confronto e teve bloqueio extremamente efetivo, finalizando por 25 a 12.
Seleção poderia ter enfrentado um brasileiro como técnico. Luizomar Moura, do Osasco, comandou o Quênia por três anos, classificou o time africano para as Olimpíadas, mas pouco antes do início da preparação final para os Jogos ele anunciou que tinha deixado o cargo, após a federação local encerrar a parceria com a FIVB.
Sem o experiente treinador, o Quênia, que já é tecnicamente mais fraco, não conseguiu fazer frente ao time de José Roberto Guimarães. Equipe atuou quase o tempo inteiro com suas titulares para dar ritmo de jogo, já projetando o próximo duelo, na quinta (01), contra o Japão, às 8h (de Brasília).

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