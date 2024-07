Para sempre

Juliana Viana faz história e conquista 1ª vitória do badminton feminino

Atleta superou Lo Sin Yan Happy, de Hong Kong, e segue viva na busca pela classificação

Juliana Viana Vieira contra Lo Sin Yan Happy, atleta de Hong Kong. (Luiza Moraes/COB)

Juliana Viana conseguiu um resultado histórico para o badminton feminino do Brasil nesta segunda-feira, 29. Com vitória por 2 sets a 0 sobre Lo Sin Yan Happy, de Hong Kong, a brasileira garantiu o primeiro triunfo do badminton feminino do país em Jogos Olímpicos. As parciais foram de 21/19 e 21/14.

“Tô em choque ainda. Acho que a ficha vai cair quando eu esfriar mais o corpo. Estou muito emocionada, muito feliz por ter feito história, por representar meu país. Desde pequena, meu sonho era representar o Brasil internacionalmente, ainda mais no maior evento esportivo, os Jogos Olímpicos. Com 19 anos, vestir a camisa do Brasil… É surreal. Tenho nem palavras”, comemorou Juliana.

Na primeira partida do badminton, Juliana acabou perdendo para a tailandesa Supanida Katethong por 2 a 0, com parciais de 21/16 e 21/19. Agora, Juliana e a torcida aguardam o desfecho de Katethong (TAI) x Lo (HKG), na próxima terça-feira, 30, para a definição do grupo D.

“Quando eu entrei, vi o estádio lotado e percebi que era minha estreia em Jogos Olímpicos. Fiquei bem tensa, mas consegui fazer um bom jogo. Poderia ter sido bem pior por causa do nervosismo. Fui entrando junto com a atmosfera, e me dei bem. Nesse segundo jogo, claro que eu estava nervosa, mas fui com vontade de aproveitar”, completou.

Uma possível vitória da atleta de Hong Kong por 2 a 0 pode equilibrar o grupo D e levar a confirmação da vaga à contagem por pontos, e não sets. Juliana e o Brasil ainda tem chances de classificação no badminton feminino.

