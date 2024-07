Inesperado

A saga de um capixaba para tirar uma foto com Rayssa Leal em Paris

De Guarapari, Valdinho Favato contou com a ajuda improvisada do humorista Diogo Defante para conseguir se aproximar e eternizar o encontro com a medalhista de bronze no skate street logo após a prova

Valdinho conseguiu uma foto com Rayssa Leal logo após a premiação do skate nos Jogos de Paris. (Arquivo pessoal)

Estar em Paris já é um sonho para muitas pessoas. Imagine então poder curtir a Cidade Luz durante as Olimpíadas e de quebra ainda poder se encontrar com uma medalhista olímpica?

Foi exatamente isso que vivenciou o capixaba Valdinho Favato, que foi até a França para os Jogos olímpicos e por lá conseguiu tirar uma foto e também conversou brevemente com a skatista Rayssa Leal, bronze no Skate Street.

O encontro inesperado e eternizado com a "Fadinha" aconteceu logo depois que a brasileira de 16 anos conseguiu cravar uma manobra espetacular que a levou ao pódio em Paris no último domingo (28).

Valdinho acompanhava a final do skate street, mas não esperava ter a oportunidade em vê-la tão de pertinho. Antes, porém, ele teve que ser muito esperto para conseguir estar frente a frente com a atleta.

"Não estava nos bastidores (risos). Acabou o jogo (prova do skate), eu fui lá para baixo para ver se ela cumprimentava a torcida, mas ela foi lá para o outro lado, mais perto do pódio, enquanto eu estava no lado oposto. Aí fui para onde ela aparentemente iria sair, porém, estava tudo fechado e não tinha como acessar a saída dela, pois havia uma separação e grades. Aí dei a volta na arena toda e consegui chegar do outro lado", contou.

Diogo Defante, o trunfo

Já próximo de Rayssa, Valdinho aproveitou uma brechinha na segurança e conseguiu chegar perto de Rayssa.

Valdinho Favato contou com a ajuda inesperada do humorista Diogo Defante para tirar uma foto com Rayssa Leal. (Arquivo pessoal)

"Tinha um corredor lá, botei a bandeira do Brasil nas costas e encontrei com o Diogo Defante (humorista e repórter da CazeTV em Paris) e ela (Rayssa) estava lá. Depois que um repórter pediu uma foto com ela e a japonesa medalhista de ouro, o pessoal começou a olhar meio torto porque o Defante foi embora e fiquei sozinho. Aí antes que me expulsassem, pedi para ela uma foto. Quando ela se levantou, eu falei: 'fadinha, você tira uma foto comigo?'. Ela ainda ficou conversando com outras pessoas por alguns minutinhos e depois veio tirar a foto comigo", detalhou capixaba.

Após "zerar a vida", Valdinho postou o registro nas redes sociais. Só faltou o convite para Rayssa conhecer Guarapari, cidade onde o capixaba nasceu.

O capixaba segue em Paris para acompanhar os Jogos Olímpicos. Então não se surpreenda se novos encontros com atletas e ídolos ocorrerem.

