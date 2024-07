No "jogo da amizade", Hugo Calderano despacha espanhol e avança em Paris

Mesatenista brasileiro venceu Alvaro Robles por 4 sets a 2. Agora, o brasileiro tem outro desafio pela frente: encara nas oitavas o atleta da casa, o francês Alexis Lebrun, nesta quarta-feira (31)

"Vai ser mais uma vez um jogo bem difícil. A torcida estará toda ao lado dele. Vai ser uma atmosfera legal. O ginásio está todos os dias lotado. Com certeza será difícil, ele está em boa forma, com bons saques e potência. Espero conseguir fazer um bom jogo e buscar a vitória", completou.

Hugo começou a partida mais tenso, sem conseguir aproveitar as suas melhores jogadas. O espanhol se aproveitou da instabilidade do brasileiro, foi melhor e fechou a primeira parcial em 11 a 7. No segundo set, Calderano voltou mais eficiente e chegou a a abrir três pontos de vantagem, mas Robles se recuperou e empatou. O brasileiro controlou as emoções para ser mais efetivo e vencer no fim por 13 a 11.