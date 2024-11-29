Veja como chegam Botafogo e Atlético-MG para a final da Libertadores

Botafogo x Atlético pelo brasileirão Crédito: Vitor Silva

Neste sábado (28) acontece a grande decisão da Copa Libertadores da América entre Botafogo e Atlético Mineiro, em Buenos Aires, na Argentina. Veja como chegam os dois times para o confronto e o que esperar do cariocas e mineiros no capítulo final em busca da Glória Eterna.

Em 2024 os times se enfrentaram duas vezes, sendo uma vitória para o Botafogo e um empate, ambos os jogos pelo Campeonato Brasileiro. A primeira partida foi em julho, no Estádio Nilton Santos, quando o Galo foi batido pelos donos da casa por 3 a 0. O jogo mais recente foi no dia 8 de novembro, pela 34ª rodada do Brasileirão, em um empate em 0 a 0 e com muitos atritos depois do apito campo.

Existe favoritismo?

Embora uma final de Libertadores seja normalmente equilibrada, no futebol sempre há um certo favoritismo para algum dos dois times. Neste caso, não é diferente. O Botafogo chega ao duelo como favorito a levantar o título inédito, depois de uma temporada espetacular no futebol brasileiro, principalmente através dos investimentos de Jonh Textor, que aplicou mais de 400 milhões de reais em reforços para 2024.

O elenco, liderado pelo técnico Arthur Jorge, conta com jogadores fazendo um ano muito especial, como Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. No campeonato brasileiro, o Glorioso lidera há duas rodadas do fim, depois de vencer o confronto direto contra o Palmeiras no Allianz Parque e viajar para a Argentina com a confiança necessária para jogar uma final de Libertadores.

Em contrapartida, o Galo vive o seu momento mais delicado da temporada e não vence há 10 jogos, desde a vitória por 3 a 0 contra o River Plate pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, na Arena MRV. São 6 derrotas e 4 empates acumuladas, além de perder na final da Copa do Brasil para o Flamengo. Na última rodada do Brasileirão, perdeu em casa para o Juventude por 3 a 2, que está na luta contra o rebaixamento.

O time de Gabriel Milito ainda é muito estrelado, e conta com jogadores muito especiais, principalmente do meio para a frente. Nomes como Gustavo Scarpa, Hulk, Paulinho e Deyverson, tornam o jogo imprevisível pelo seu poder de decisão a qualquer momento, o que eleva ainda mais as expectativas para a final.

Nesta Libertadores

Nesta edição, o Botafogo entrou pela pré-Libertadores e soma 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Ao todo, são 28 gols pró e 16 contra. O artilheiro da competição e do time é o Junior Santos, com 9 gols (sendo 8 na pré), seguindo de Igor Jesus, Luiz Henrique e Savarino com 3 gols cada.

O Atlético, por sua vez, ingressou direto pela fase de grupos, tem 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, com 21 gols feitos e 8 sofridos. O goleador do time é o Paulinho, com 7 gols, que está na vice-artilharia da competição, seguido de Deyverson com 4, sendo todos na fase mata-mata, e Scarpa com 3.