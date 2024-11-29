Capixabas que torcem para Botafogo e Atlético-MG confiantes em Buenos Aires

As torcidas capixabas marcam presença em Buenos Aires Crédito: Robson Souza/Otavio Augusto

Neste sábado (30), Buenos Aires será palco de um confronto épico: Atlético Mineiro e Botafogo disputam a grande final da Copa Libertadores da América. Pela primeira vez, os dois clubes brasileiros se encontram em uma decisão única do torneio mais prestigiado da América do Sul. E entre os milhares de torcedores que enchem a capital argentina, destacam-se os capixabas que viajaram em caravanas, ônibus e aviões para acompanhar este momento histórico.

Torcida atleticana: paixão sem fronteiras

A torcida do Atlético Mineiro, conhecida pela sua devoção inabalável, levou uma legião de capixabas à Argentina. Entre eles está o capixaba Otávio Augusto, que não esconde a emoção e a expectativa pelo jogo. “Tenho certeza que esses dois dias de viagem vão valer a pena. Vamos voltar com essa taça para casa. Será um dia que esperamos a vida inteira!”, afirma.

A organização da torcida atleticana no Espírito Santo foi intensa, com dezenas de ônibus fretados, além de caravanas e viagens independentes. Otávio conta que o planejamento para a viagem envolveu várias frentes: “Só do Atlético, saíram 37 ônibus de Minas Gerais. Encontramos muitos torcedores na estrada, todos indo na mesma direção.”

Para os atleticanos, este é mais do que um jogo: é uma chance de reafirmar a grandeza do Galo em solo internacional. Buscando o Bi da Libertadores, já venceu em 2013.

O sonho alvinegro dos botafoguenses

Do outro lado, os botafoguenses capixabas também fizeram sua parte. Entre eles, Robson, conhecido como Robin, lidera uma comitiva de 43 torcedores da torcida organizada "Loucos no Botafogo Espírito Santo". Ele saiu de Vitória na terça-feira, em uma jornada de quase três dias até Buenos Aires. “A expectativa é enorme. Estamos confiantes que o Botafogo vai trazer o título. É a realização de um sonho ver o nosso clube na final da Libertadores”, diz Robin.

Robson Santos liderou a comitiva da torcida organizada. Crédito: Instagram

Luis Henrique, outro torcedor alvinegro, compartilha do otimismo. Ele destaca a força do elenco: “O time está entrosado, com peças de reposição e um técnico que sabe o que faz. Vamos buscar essa taça e trazê-la para a General!”, comenta, referindo-se à histórica sede da torcida botafoguense.

Torcida atleticana marca presença em Buenos Aires Crédito: Otávio Augusto

União pela paixão ao futebol

Embora rivais, atleticanos e botafoguenses capixabas compartilham a mesma emoção e o desejo de ver seu clube levantar a taça mais cobiçada do continente. A final da Libertadores não é apenas um confronto de times, mas uma celebração da paixão pelo futebol, que ultrapassa fronteiras e une gerações.

Neste sábado, Buenos Aires será pintada de preto e branco, em dois tons distintos, mas com uma mesma intensidade de amor e esperança.