Botafogo x Atlético-MG: veja o histórico do duelo dos finalistas da Libertadores

Atlético MG x Botafogo pelo Brasileirão Crédito: Pedro Souza / Atletico

Neste sábado (28) acontece a grande decisão da Copa Libertadores da América entre Botafogo e Atlético Mineiro, em Buenos Aires, na Argentina. Este é o jogo mais importante da história do confronto, sendo a primeira vez que os dois times disputam uma final única, justamente valendo a taça mais cobiçada do futebol sul-americano. Entenda o histórico do duelo e relembre as partidas mais memoráveis entre os dois clubes alvinegros.

Em 2024 os times se enfrentaram duas vezes, sendo uma vitória para o Botafogo e um empate, ambos os jogos pelo Campeonato Brasileiro. A primeira partida foi em julho, no Estádio Nilton Santos, quando o Galo foi batido pelos donos da casa por 3 a 0, com gols de Luiz Henrique, Cuiabano e Savarino. O jogo mais recente foi no dia 8 de novembro, pouco mais de duas semanas antes finalíssima, pela 34ª rodada do Brasileirão. O empate em 0 a 0 saiu amargo para o Fogão, que perdeu a liderança nesta rodada para o Palmeiras, enquanto o Galo jogou com o time misto no Estádio Independência.

Mas a partida ficou marcada mesmo por uma confusão generalizada entre os jogadores depois do apito final, envolvendo principalmente Luiz Henrique e Hulk, depois do atacante botafoguense supostamente dizer que "o time do Atlético é uma m*". O jogador do Galo por sua vez reclamou e disse na confusão que ele tinha apenas cinco jogos na seleção e ainda precisava se dedicar muito ainda no futebol. " Primeiro, ele deu cinco chutes na seleção, eu passei sete anos, eu tenho humildade. Ele acha que é craque, ele não ganhou p*** nenhuma", disse Hulk em entrevista pós-jogo.

Valendo a taça

A única "final" que os dois times já disputaram foi em 1971, valendo o título do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a taça foi decidida em um triangular com o São Paulo, e o Galo levou a melhor depois de vencer o Glorioso no Maracanã, no dia 19 de dezembro. Dadá Maravilha foi o autor do único gol do jogo, que sagrou os mineiros campeões brasileiros. O vice-campeonato foi para o time paulista, que havia goleado o Fogão por 4 a 1, mas perdido para o Atlético.

Neste lance, Dario marca o gol do título brasileiro de 1971 Crédito: Reprodução

Mais 50 anos depois, os dois clubes voltarão a decidir um troféu, agora em uma final única. Durante esses cinco décadas, foram 9 confrontos em mata-matas, sendo duelos válidos pela Copa Conmebol (1993), Brasileirão (1994), Copa do Brasil (2007, 2008, 2013 e 2017) e CONMEBOL Sul-Americana (2008, 2011 e 2019). Destes duelos, o Bota bateu o Atlético em sete oportunidades (1993, 2007, 2008 (2x), 2013, 2017 e 2011) , enquanto o Galo venceu em 1994 e 2019. Ao longo da história foram um total de 115 partidas, sendo 52 triunfos do Botafogo, 36 do Atlético, e 27 empates.

1964: Botafogo eliminou o Atlético nas semifinais do Torneio Quadrangular de Belo Horizonte com uma vitória por 3 a 2;

Botafogo eliminou o Atlético nas semifinais do Torneio Quadrangular de Belo Horizonte com uma vitória por 3 a 2; 1967: Atlético eliminou o Botafogo nas oitavas de final da Taça Brasil. Após empate por 4 a 4 ao final de três jogos, a decisão do classificado foi no “cara ou coroa”;

Atlético eliminou o Botafogo nas oitavas de final da Taça Brasil. Após empate por 4 a 4 ao final de três jogos, a decisão do classificado foi no “cara ou coroa”; 1993: Botafogo eliminou o Atlético na semifinal da Copa Conmebol com 4 a 3 no agregado;

Botafogo eliminou o Atlético na semifinal da Copa Conmebol com 4 a 3 no agregado; 1994: Atlético eliminou o Botafogo nas quartas de final do Campeonato Brasileiro com 3 a 2 no agregado;

Atlético eliminou o Botafogo nas quartas de final do Campeonato Brasileiro com 3 a 2 no agregado; 1997: Atlético eliminou o Botafogo na primeira rodada do Torneio Quadrangular de Brasília com uma vitória por 2 a 1;

Atlético eliminou o Botafogo na primeira rodada do Torneio Quadrangular de Brasília com uma vitória por 2 a 1; 2007: Botafogo eliminou o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil com 2 a 1 no agregado;

Botafogo eliminou o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil com 2 a 1 no agregado; 2008: Botafogo eliminou o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil com 2 a 0 no agregado;

Botafogo eliminou o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil com 2 a 0 no agregado; 2008: Botafogo eliminou o Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana com 8 a 3 no agregado;

Botafogo eliminou o Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana com 8 a 3 no agregado; 2011: Botafogo eliminou o Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana com 3 a 1 no agregado;

Botafogo eliminou o Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana com 3 a 1 no agregado; 2013: Botafogo eliminou o Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil com 6 a 4 no agregado;

Botafogo eliminou o Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil com 6 a 4 no agregado; 2017: Botafogo eliminou o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil com 3 a 1 no agregado;

Botafogo eliminou o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil com 3 a 1 no agregado; 2019: Atlético eliminou o Botafogo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana com 3 a 0 no agregado.

História na Libertadores

A final marca um ponto circunstancial na história dos dois times, que será ainda mais gloriosa em caso de título. Pelo lado carioca, esta é a sexta vez que o Botafogo disputa a Libertadores, estreando em 1963 e depois em 1973 - na duas ocasiões caiu na semifinal. Depois jogou em 1996, 2014 e 2017. Caso vença, este será o primeiro título continental do Fogão, e entrará para a galeria seleta de times brasileiros campeões de Libertadores.

Botafogo em 1963: Joel, Elton, Manga, Nilton Santos, Paulistinha e Rildo; Roberto Miranda, Gerson, Arlindo, Jairzinho e Zagallo. Crédito: Reprodução

Nesta edição, o Botafogo entrou pela pré-Libertadores e soma 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Ao todo, são 28 gols pró e 16 contra. O artilheiro da competição e do time é o Junior Santos, com 9 gols (sendo 8 na pré), seguindo de Igor Jesus, Luiz Henrique e Savarino com 3 gols cada.

Pelo lado atleticano, esta é a 14ª participação no torneio, e o time mineiro chegou as mata-mata em 10 oportunidades, sendo 9 nos últimos 12 anos. Em 2013, o Atlético conquistou a Glória Eterna depois de uma campanha histórica, com direito a uma final decidida nos pênaltis contra o Olimpia (PAR). Desde então, o Galo só ficou fora de duas edições do principal campeonato de times do continente, e vai buscar o bicampeonato que apenas sete clubes do Brasil conseguiram alcançar.

Réver levantando a taça da Libertadores do Atlético, em 2013 Crédito: Marcos Ribolli / Globoesporte.com