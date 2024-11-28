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Tardelli e Jairzinho vão levar taça da Libertadores

O troféu da Libertadores vai entrar em campo na final entre Atlético-MG e Botafogo nas mãos de Diego Tardelli e Jairzinho.

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 18:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2024 às 18:30
Diego Tardelli e Jairzinho
Diego Tardelli e Jairzinho Crédito: Reprodução
O troféu da Libertadores vai entrar em campo na final entre Atlético-MG e Botafogo nas mãos de Diego Tardelli e Jairzinho. A decisão acontece neste sábado, às17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. 
Tardelli conquistou a Libertadores pelo Galo em 2013. Ele defendeu o clube em três períodos: 2009, depois em 2013 e a última vez entre 2020 e 2021. Além da taça continental, também ganhou a Copa do Brasil 2014, foi tetracampeão mineiro e vencedor da Recopa Sul-Americana.
Jairzinho é um dos principais nomes da história do Botafogo e do futebol brasileiro. Ele teve duas passagens pelo clube, a primeira de 1963 a 1974 e a segunda no final da carreira, em 1981. Em 412 partidas pelo Botafogo, Jairzinho marcou 189 gols. Ele conquistou o Campeonato Carioca quatro vezes, duas Taça Guanabara, dois Torneios Rio-São Paulo, além do Campeonato Brasileiro de 1968. Além disso, jogou três Copas do Mundo (66, 70 e 74) e foi campeão uma vez (1970).

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