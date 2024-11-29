Veja opções de bares para assistir à final da Libertadores na Grande Vitória

O Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Levi Mori/Embrazado/Divulgação

Sentar em uma mesa de bar com a família e amigos para acompanhar o jogo do time do coração é uma cultura do capixaba, sobretudo do brasileiro. No Espírito Santo é comum torcidas se juntarem para assistir às partidas em bares pela televisão ou telões, protagonizando uma verdadeira festa mesmo longe do estádio.

Neste sábado (30) não será diferente, e diversos locais na Grande Vitória transmitirão o jogo e serão ponto de encontro de torcedores, levando botafoguenses e atleticanos uma atmosfera especial, palco da grande final da Libertadores da América. Veja opções de bares exclusivos para os torcedores do Botafogo, do Galo, e para àqueles que só querem apreciar a decisão:

Geral

Na Vista - Enseada do Suá, Vitória

O gastrobar Na Vista, em parceria com a Amstel, vai oferecer uma experiência especial para os apaixonados por futebol, com transmissão do jogo, atrações musicais e diversão. A programação começa às 16h, e contará com um campeonato de embaixadinhas, partidas de totó e futmesa, para aquecer o clima antes da bola rolar, às 17h. Após o apito final, a festa continua com atrações de pagode, comandado por Samba Jr., Pagode do Abreu e Fabricio V. Os ingressos já estão à venda por R$ 40, sem taxa, na Loja Democrata do Shopping Vitória e on-line pela Blueticket.

Ipanema Vix - Praia do Canto, Vitória

O Ipanema Vix, localizado no Triângulo, promete trazer o clima do Rio de Janeiro para a capital capixaba, com a transmissão ao vivo da grande decisão da Libertadores. A festa da final começa à partir das 11h, com dose dupla de chopp Amstel, disponível até 19h. Após o final do jogo, o samba e o pagode vão tomam conta da casa, com previsão de início às 18h30, animando a torcida e celebrando o clima do título.

Bar Embrazado - Praia do Canto, Vitória

O Bar Embrazado, no Triângulo, será palco do Pagode da Liberta, um evento que combina futebol, música e descontração, à partir das 16h deste sábado. O espaço contará com um painel de LED, garantindo uma experiência de alta qualidade para os torcedores, além de rodas de samba e DJ's. Entre as atrações musicais, o evento contará com o DJ Leandro Netto, Primeira Classe e Andin Soares. A lista promocional já está à venda por R$ 20 no dinheiro e R$ 25 no cartão, com entrada das 16h às 17h30.

Para torcedores do Botafogo

MUG - Glória, Vila Velha

A sede da escola de samba Mocidade Unida da Glória, a MUG, será o palco um dos maiores palcos de concentração entre torcedores do alvinegro carioca no Espírito Santo. No espaço terá a transmissão da grande final da Libertadores, tudo organizado pela torcida do Botafogo, que começará à partir das 13h. Entre as atrações, o evento contará com telão no palco, bateria TJB EES, SD Samba, DJ Sassuke, DJ HL e DJ Enzo. Os ingressos já estão à venda por R$ 60 (inteira) R$ 30 (meia) e Mesas 4 lugares R$ 55 (cada), pelo site da Brasilticket.

Botequim do Alemão - Jardim Camburi, Vitória

O Botequinho do Alemão será o ponto de encontro da torcida organizada Loucos ES, do Botafogo. No bar terá a passar o jogo da decisão em um telão, e festa começa à partir das 13h. A promessa é de ter muito churrasco, música, cerveja e diversão, e os organizadores estão arrecadando doações para levantar todos os recursos do evento.

Para torcedores do Atlético-MG

Atlética Bar - Jardim da Penha, Vitória

A Atlética Bar, que é conhecida por ser o ponto de encontro de torcedores vascaínos, será o palco de concentração de da torcida Galo Vix neste sábado. De acordo com um dos organizadores, o evento já conta com 30 pessoas confirmadas no bar que promete agitar a Rua da Lama, na capital.

Boteco da Vila - Praia da Costa, Vila Velha