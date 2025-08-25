Home
>
Futebol
>
Vasco anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Robert Renan

Vasco anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Robert Renan

O jogador desembarcou no Rio na última sexta-feira (22) e assinou contrato até o fim de 2026.

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:44

Vasco acerta a contratação do zagueiro Robert Renan
Vasco acerta a contratação do zagueiro Robert Renan Crédito: Matheus Lima/Vasco da Gama

O técnico Fernando Diniz ganhou mais uma peça de reposição para o restante da temporada. Isso porque o Vasco anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Robert Renan. O jogador, que desembarcou no Rio na última sexta-feira, assinou contrato até o fim de 2026.

Recomendado para você

O jogador desembarcou no Rio na última sexta-feira (22) e assinou contrato até o fim de 2026.

Vasco anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Robert Renan

Capa-Preta empata com a Inter de Limeira e se despede da competição

Bruno Silva critica arbitragem após eliminação do Rio Branco na Série D

Técnico do Brasil definiu os jogadores que vão enfrentar Chile e Bolívia nas últimas rodadas eliminatórias

Com Richarlison convocado, Ancelotti anuncia Seleção para eliminatórias

O atleta de 21 anos vem por empréstimo do Zenit, da Rússia, foi aprovado nos exames médicos e retorna ao futebol brasileiro para iniciar uma nova etapa da sua carreira. A diretoria vascaína costurou um acordo e, ao fim do vínculo, incluiu uma cláusula com opção de compra.

Em entrevista ao site oficial do clube, Robert Renan comentou sobre a transferência. "Minha expectativa é imensa. É um sonho da minha família. Todos estão muito felizes. Eu vou dar o meu melhor. Que possam ter muitas vitórias e títulos para nós", declarou.

Revelado no Corinthians, onde se profissionalizou, o jogador também defendeu as camisas do Internacional e do Al-Shabab, da Arábia Saudita, antes de seguir para o Zenit. Robert Renan vai vestir a camisa 30 e chega para disputar uma posição no setor defensivo com a iminente saída de Luiz Gustavo, que está no radar do Bahia.

Robert Renan chega a São Januário em meio a uma tentativa de recuperação da equipe carioca no Campeonato Brasileiro. O Vasco contabiliza apenas 19 pontos e ostenta um aproveitamento de 31% no torneio. Em 20 rodadas, foram apenas cinco vitórias, quatro empates e 11 derrotas.

Leia mais

Imagem - Com Richarlison convocado, Ancelotti anuncia Seleção para eliminatórias

Com Richarlison convocado, Ancelotti anuncia Seleção para eliminatórias

Imagem - Acompanhe ao vivo a convocação da Seleção para rodada das Eliminatórias

Acompanhe ao vivo a convocação da Seleção para rodada das Eliminatórias

Imagem - Zona Mista #38: Brancão dá adeus à Série D, Brasileirão e convocação da Seleção

Zona Mista #38: Brancão dá adeus à Série D, Brasileirão e convocação da Seleção

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Esportes

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais