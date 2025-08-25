Com Richarlison convocado, Ancelotti anuncia Seleção para eliminatórias

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:53
O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para a janela de disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Os 25 nomes anunciados vão enfrentar o Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto, nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente.
As partidas contra Chile e Bolívia marcam o fim da participação do Brasil nas eliminatórias de olho na Copa do Mundo de 2026. Classificada, a Seleção ocupa atualmente a terceira colocação, com 25 pontos e apenas sete vitórias em 16 jogos.
