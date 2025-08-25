Algumas novidades

Com Richarlison convocado, Ancelotti anuncia Seleção para eliminatórias

Técnico do Brasil definiu os jogadores que vão enfrentar Chile e Bolívia nas últimas rodadas eliminatórias

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:53

Richarlison foi convocado por Ancelotti Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para a janela de disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Os 25 nomes anunciados vão enfrentar o Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto, nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente.

As partidas contra Chile e Bolívia marcam o fim da participação do Brasil nas eliminatórias de olho na Copa do Mundo de 2026. Classificada, a Seleção ocupa atualmente a terceira colocação, com 25 pontos e apenas sete vitórias em 16 jogos.

Convocados

Goleiro - Alisson, Bento, Hugo Souza

- Alisson, Bento, Hugo Souza Laterais - Wesley, Vanderson, Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos

- Wesley, Vanderson, Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos Zagueiros - Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alexsandro, Fabrício Bruno

- Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alexsandro, Fabrício Bruno Meias - Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá

- Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá Atacantes - Estevão, Gabriel Martinelli, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Richarlison, João Pedro

