Com Richarlison convocado, Ancelotti anuncia Seleção para eliminatórias

Técnico do Brasil definiu os jogadores que vão enfrentar Chile e Bolívia nas últimas rodadas eliminatórias

Caio Vasconcelos

[email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:53

Richarlison foi testado como titular por Ancelotti
Richarlison foi convocado por Ancelotti Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para a janela de disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Os 25 nomes anunciados vão enfrentar o Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto, nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente. 

As partidas contra Chile e Bolívia marcam o fim da participação do Brasil nas eliminatórias de olho na Copa do Mundo de 2026. Classificada, a Seleção ocupa atualmente a terceira colocação, com 25 pontos e apenas sete vitórias em 16 jogos.

Convocados

  • Goleiro - Alisson, Bento,  Hugo Souza
  • Laterais - Wesley,  Vanderson, Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos 
  • Zagueiros - Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alexsandro, Fabrício Bruno
  • Meias - Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá
  • Atacantes - Estevão, Gabriel Martinelli, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Richarlison, João Pedro

