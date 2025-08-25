Videocast

Zona Mista #38: Brancão dá adeus à Série D, Brasileirão e convocação da Seleção

Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Caio Vasconcelos comandam a resenha nesta segunda-feira (25)

O Zona Mista #38 chega com tudo nessa segunda-feira (25). O videocast vai repercutir a eliminação do Rio Branco na Série D do Campeonato Brasileiro, a rodada do Brasileirão e a convocação da Seleção Brasileira. Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Caio Vasconcelos comandam a resenha.