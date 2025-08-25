Home
>
Futebol
>
Zona Mista #38: Brancão dá adeus à Série D, Brasileirão e convocação da Seleção

Zona Mista #38: Brancão dá adeus à Série D, Brasileirão e convocação da Seleção

Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Caio Vasconcelos comandam a resenha nesta segunda-feira (25)

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:40

O Zona Mista #38 chega com tudo nessa segunda-feira (25). O videocast vai repercutir a eliminação do Rio Branco na Série D do Campeonato Brasileiro, a rodada do Brasileirão e a convocação da Seleção Brasileira. Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Caio Vasconcelos comandam a resenha.

Recomendado para você

Filipe Souza, Breno Coelho, Vinícius Lima e Caio Vasconcelos comandam a resenha nesta segunda-feira (25)

Zona Mista #38: Brancão dá adeus à Série D, Brasileirão e convocação da Seleção

Técnico italiano vai anunciar os convocados para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa de 2026, com expectativa de novos nomes após melhor observação do futebol nacional

O que esperar da 2ª convocação de Carlo Ancelotti nesta segunda-feira

O goleiro Léo Nanneti, de 18 anos, foi o herói ao defender duas cobranças. O resultado consagra o segundo título mundial consecutivo do sub-20 do Rubro-Negro, atual bicampeão também da Libertadores

Flamengo busca empate heroico, vence Barcelona nos pênaltis e leva o bi no Mundial sub-20

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Zona Mista #37: Flamengo avança na Libertadores e Vasco perde no Sul

Zona Mista #37: Flamengo avança na Libertadores e Vasco perde no Sul

Imagem - Zona Mista #36: Vasco goleia e faz Neymar chorar! Flamengo e Palmeiras vencem

Zona Mista #36: Vasco goleia e faz Neymar chorar! Flamengo e Palmeiras vencem

Imagem - Zona Mista #35: Flamengo em vantagem na Libertadores e Brancão na Série D

Zona Mista #35: Flamengo em vantagem na Libertadores e Brancão na Série D

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Zona Mista

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais