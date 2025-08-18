Zona Mista #36: Vasco goleia e faz Neymar chorar! Flamengo e Palmeiras vencem

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:47
O Zona Mista #36 chega nesta segunda-feira (18) com os destaques da última rodada do Brasileirão. O Vasco goleou o Santos, Palmeiras e Flamengo venceram. Já na Série D do Campeonato Brasileiro, o Rio Branco foi derrotado pela Inter de Limeira em pleno Kleber Andrade. Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Breno Coelho e Vinícius Lima comandam a resenha.
