Acompanhe ao vivo a convocação da Seleção para rodada das Eliminatórias

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:16
O Brasil jogará pela primeira vez no Maracanã sob o comando de Carlo Ancelotti no dia 4 de setembro, contra o Chile. Nesta segunda-feira, às 15h30 (de Brasília), o italiano convoca a Seleção para a próxima Data Fifa, que contempla o duelo contra os chilenos e a partida diante da Bolívia, marcada para o dia 9 do mesmo mês, em El Alto.
