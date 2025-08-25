Lista

Acompanhe ao vivo a convocação da Seleção para rodada das Eliminatórias

O técnico Carlo Ancelotti divulga a lista dos 23 jogadores que vão enfrentar Chile e Bolívia nos dias 4 e 9 de setembro

O Brasil jogará pela primeira vez no Maracanã sob o comando de Carlo Ancelotti no dia 4 de setembro, contra o Chile. Nesta segunda-feira, às 15h30 (de Brasília), o italiano convoca a Seleção para a próxima Data Fifa, que contempla o duelo contra os chilenos e a partida diante da Bolívia, marcada para o dia 9 do mesmo mês, em El Alto.