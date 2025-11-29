Home
Torcida do Flamengo no ES faz a festa com o título da Libertadores; veja as fotos

O fotógrafo Carlos Alberto Silva registrou as imagens dos flamenguistas comemorando em bares da Grande Vitória

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 21:01

O Flamengo conquistou a Libertadores pela quarta vez em sua história. Na noite deste sábado (29), o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 1 a 0 e fez a festa de sua torcida pelo Brasil. No Espírito Santo, milhares de torcedores se reuniram e vibraram muito com a conquista do time de coração. O fotógrafo Carlos Alberto Silva registrou a comemoração de flamenguistas em  Vila Velha. Confira as fotos.

Torcida do Flamengo no ES faz a festa com o título da Libertadores por Carlos Alberto Silva/A Gazeta
Torcida do Flamengo no ES faz a festa com o título da Libertadores por Carlos Alberto Silva/A Gazeta

