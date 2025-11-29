Publicado em 29 de novembro de 2025 às 18:24
Torcedores de Palmeiras e Flamengo acompanham final em bares da Grande Vitória
O dia mais esperado do ano para os torcedores de Palmeiras e Flamengo chegou. A final da Libertadores já começou e os torcedores capixabas estão espalhados em dezenas de bares e concentrações de torcedores em todo o Espirito Santo. No final do jogo, apenas uma torcida vai soltar o grito de campeão, mas até lá a diversão é garantida. Confira imagens de torcedores em bares da Grande Vitória.
A Gazeta está acompanhando as duas torcidas de perto. Vinícius Lima está em Vila Velha em uma concentração da torcida do Flamengo, enquanto Camila Müller está na Serra para acompanhar a partida ao lado da torcida do Palmeiras.
