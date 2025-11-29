Home
Palmeiras x Flamengo: confira o tempo real da final da Libertadores

Com um atraso de 15 minutos, partida no estádio Monumental de Lima vai decretar o primeiro clube brasileiro tetracampeão do torneio continental

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 17:59

Palmeiras e Flamengo fazem a final da Libertadores neste sábado (29)
Palmeiras e Flamengo fazem a final da Libertadores neste sábado (29)

Palmeiras e Flamengo fazem a decisão da Libertadores neste sábado (29), no estádio Monumental de Lima, no Peru. Os dois melhores times da América do Sul chegam à decisão com muitos méritos e vão disputar o duelo que vai consagrar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição continental. Confira abaixo o tempo real da partida.

Tempo Real

  • A partida estava marcada para começar às 18h (Horário de Brasília), mas os clubes enfrentaram muito trânsito até o estádio e a Conmebol decidiu atrasar em 15 minutos o duelo.

Confira as escalações

  • 0:00: Começa o jogo...

