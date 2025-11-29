Palmeiras x Flamengo: confira o tempo real da final da Libertadores

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 17:59
Palmeiras e Flamengo fazem a decisão da Libertadores neste sábado (29), no estádio Monumental de Lima, no Peru. Os dois melhores times da América do Sul chegam à decisão com muitos méritos e vão disputar o duelo que vai consagrar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição continental. Confira abaixo o tempo real da partida.
Confira as escalações
