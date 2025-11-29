De olho neles

Veja quem pode decidir a final da Libertadores para o Flamengo

Com um elenco recheado, jogadores de todas as zonas do campo podem ser protagonistas na decisão diante do Palmeiras

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 08:00

Arrascaeta abriu o placar na vitória do Flamengo sobre o Inter Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

A final da Copa Libertadores da América 2025 entre Flamengo e Palmeiras acontece neste sábado (29), a partir das 18h, colocando frente a frente os dois melhores elencos do continente e os maiores times do futebol sul-americano da década. Porém, no Estádio Monumental da Lima, no Peru, apenas um dos plantéis ficará marcado na história como o primeiro brasileiro a conquistar quatro vezes o título da Libertadores.

Com um investimento de cerca de R$ 270 milhões na última janela, a maior da história do Flamengo, o clube se reforçou no meio do ano pensando justamente no momento mais crítico da temporada, que chegou. As contratações de Jorginho, Saúl, Carrascal, Samu Lino e Emerson Royal elevaram o patamar do elenco, que já era estrelado. Porém, o Rubro-Negro teve protagonistas nos três setores do campo ao longo de todo ano, sejam os recém-chegados até os que estão no clube desde 2019. Portanto, veja quem pode brilhar na grande decisão.

Carrascal marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Racing Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Um bom time começa com uma boa defesa

Com uma média de 0,49 gol sofrido por jogo, o Flamengo tem como seu principal trunfo uma defesa sólida e com peças decisivas no setor. A personificação dessa solidez começa no goleiro Rossi, que foi o maior nome do time nos mata-matas, garantindo uma classificação depois de pegar dois pênaltis nas quartas diante do Estudiantes, e fazer uma partida de volta espetacular contra o Racing, nas semis. Em caso de penalidades em Lima, a estrela do argentino pode brilhar mais uma vez, que já defendeu oito cobranças enquanto camisa 1 do Mais-Querido, com um aproveitamento de quase 40%.

Além dele, a zaga titular formada por Léo Pereira e Léo Ortiz também é responsável pela grande fase defensiva que vive o clube. A dupla 'Leleo', que desempenha um papel fundamental no sistema de jogo do Filipe Luis, também aparece no ataque, somando sete gols na temporada - Ortiz com três e Pereira com quatro. O destaque maior vai justamente para o zagueiro artilheiro, que também fez uma grande partida em Avellaneda diante do Racing, e bateu um pênalti no ângulo com frieza no duelo diante do Estudiantes.

Rossi defendeu dois pênaltis contra o Estudiantes e classificou o Flamengo na Libertadores Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Meio de campo estrelado

O Flamengo tem um dos melhores, senão o melhor, meio-campo do futebol sul-americano. Com as chegadas de Jorginho, Saúl e Carrascal, além da recuperação de Pulgar e De La Cruz, somado ao ano mágico que vive De Arrascaeta, o time tem uma possibilidade de rotação e variação tática de dar inveja aos rivais. Filipe Luis tem a possibilidade de mudar o esquema, pensando em mais ofensividade, criatividade, cadência ou defesa, o que gera uma imprevisibilidade ao adversário, além de ganho físico e redução do desnível técnico entre as reposições do banco e os titulares.

Apesar da coletividade, um jogador se sobressai e tem os olhos voltados para esta final pela temporada que faz pelo Flamengo é o camisa 10 da Gávea: Giorgian de Arrascaeta. O jogador já vive o ano mais artilheiro e garçom dele com o manto rubro-negro, com 22 gols e 16 assistências. Nesta Libertadores, o uruguaio é o maior goleador do time, empatado com Pedro, com dois gols. Já, diante do Palmeiras, ele soma nove tentos e sete passes para gol em 29 partidas na carreira, uma média de quase uma participação em gol a cada dois jogos contra o Alviverde, inclusive marcando uma vez e dando uma assistência na vitória por 3 a 1 do Flamengo sobre o Verdão no último confronto, pelo Campeonato Brasileiro.

No primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo venceu o Palmeiras no Allianz Parque Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Ataque decisivo e imprevisível

Por fim, a vasta opção de peças decisivas ao longo de todos os setores do campo também se imprime no ataque do Flamengo. O time conta com uma variação tática e técnica grande na parte da frente, com destaque para alguns atletas. O primeiro deles, o considerado 12º jogador do time: Luiz Araújo. O canhoto, que é o maior assistente do clube nesta Libertadores, com quatro passes para gol, mesmo vindo do banco de reservas na maioria dos jogos, pode vir a ser titular na grande decisão por conta da suspensão de Plata.

Além dele, o ídolo Bruno Henrique tem crescido de produção nos últimos jogos e já tem a fama de brilhar em grandes jogos. O camisa 27, que soma seis gols nos últimos seis jogos, é uma esperança para a centro-avância do Flamengo na final, em Lima, com a ausência do Pedro, que machucou o braço no jogo de ida contra o Racing nas semifinais, viajou com o elenco, mas segue em processo de recuperação. No ano, são 15 gols e duas assistências para Bruno Henrique.

