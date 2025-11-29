Em busca da Glória Eterna

Veja quem pode decidir a final da Libertadores para o Palmeiras

Raphael Veiga e a dupla Flaco-Roque concentram participações em gols e lideram estatísticas na temporada

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09:00

A dupla protagonista do Palmeiras Flaco Roque Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras aposta na eficácia de seu ataque para a final da Libertadores, marcada para este sábado (29) contra o Flamengo. Tanto no ataque quanto na defesa, o Alviverde possui jogadores de confiança. Pela zaga, Gustavo Gómez é a referência da equipe. Já no ataque, o trio formado por Raphael Veiga, Flaco López e Vitor Roque lidera as estatísticas ofensivas da equipe e carrega a esperança do tetracampeonato continental.

Gustavo Gómez, da SE Palmeiras, comemora a classificação para a final da Copa Libertadores, após partida válida pela semi final, volta, contra a equipe da Liga Desportiva Universitaria, na arena Allianz Parque Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Raphael Veiga foi o nome da classificação à finalíssima e segue como o principal articulador do time comandado por Abel Ferreira. O meia registra boas atuações e é como aquele jogador que aparece no momento necessário. Além da criação, o camisa 23 esteve presente em outras duas conquistas, em 2020 e 2021.

Raphael Veiga comemora seu gol que contemplou a virada história sob a LDU na Libertadores Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A dupla Flaco-Roque

A mais nova dupla do momento, Flaco-Roque soma mais da metade dos gols do clube no ano, contabilizando o Brasileirão e a Libertadores. O Palmeiras já anotou 80 gols na temporada, sendo 43 marcados pela dupla de ataque: Vitor Roque (20) e Flaco López (23).

Flaco López vive sua temporada mais consistente. O centroavante argentino domina o jogo aéreo e lidera a artilharia da equipe no ano. A dinâmica ofensiva ganha mobilidade com a presença de seu parceiro Vitor Roque, que tem a sua 2ª melhor temporada da carreira, com 20 gols e 10 assistências. Roque aparece com a melhor média de arrancadas em direção ao gol na competição e gera espaços para a infiltração dos companheiros de meio-campo.

A dupla protagonista do Palmeiras Vitor Roque e Flaco López Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Abel busca a terceira taça da Liberta

O técnico Abel Ferreira ajusta os últimos detalhes para potencializar a conexão entre os três setores. O treinador reforça a necessidade de aproveitar as chances criadas em um confronto de jogo único, onde a eficiência nas finalizações auxiliam na definição do campeão, além de almejar a sua terceira taça da Libertadores pelo Palmeiras.

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, comemorando a conquista da competição após jogo contra a equipe do Santos FC, em partida final, da Copa Libertadores 2020, no Estádio do Maracanã Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Os números do Palmeiras exibem a letalidade do clube, porém a final exige concentração total contra um adversário que possui números tão bons quanto, para a conquista do tetracampeonato da Libertadores.

