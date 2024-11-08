Torcida do Atlético-MG confia no "eu acredito" para superar o Flamengo na Copa do Brasil

Para o torcedor do Atlético Mineiro, esperança e paixão nunca estiveram tão entrelaçadas. Mesmo diante de um cenário adverso, onde o Flamengo chega com uma vantagem considerável na final da Copa do Brasil , o coração alvinegro acredita na virada. A arena estará lotada, e os ingressos esgotados mostram a força de uma nação que não abandona o time, ainda mais quando o destino parece desafiar.

"A gente acredita que possa, sim, ter uma virada. A torcida vai empurrar o time do primeiro ao último minuto", declara Welington de Carvalho, torcedor com a confiança de quem já viu o Galo superar obstáculos gigantescos.

Alan Kardec comemora gol pelo Atlético Mineiro contra o Flamengo. Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

O apoio do torcedor não é só presença, é combustível. Na Arena MRV, onde o time está cada vez mais à vontade, o Galo vê a força da torcida como o diferencial que pode transformar essa final. A atmosfera promete ser intensa, uma energia que os jogadores do Atlético já conhecem e que sabem usar a seu favor.

"Acredito que a torcida vai fazer o diferencial, a atmosfera da arena vai ditar o ritmo do jogo," afirma um apaixonado atleticano.