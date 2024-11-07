Confiança dá o tom da torcida do Flamengo no ES às vésperas da final da Copa do Brasil

O Atlético Mineiro enfrenta o Flamengo neste domingo (10) pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil na Arena MRV, a partir das 16h30 pelo horário de Brasília. O placar agregado é vantajoso para o Rubro-negro Carioca, que venceu no primeiro jogo por 3 a 1 no Maracanã , e pode perder por até um gol de diferença que ainda levanta a taça na capital mineira.

O Clube de Regatas de Flamengo é o mais time popular no Espírito Santo, e conta com uma torcida gigante no Estado. Segundo um estudo feito pela Futura Inteligência em julho deste ano, 50,4% dos capixabas que gostam de futebol são torcedores do Flamengo. Apenas para comparar, a mesma pesquisa apontou o Vasco com a segunda maior torcida, com 16,9%, e Botafogo, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro com números abaixo dos 5 pontos percentuais.

Diante dos números da "nação" no ES, A Gazeta Esportes elaborou uma reportagem especial com as memórias, sentimentos e expectativas de diferentes torcedores do clube em relação ao confronto decisivo do próximo domingo, valendo o pentacampeonato da Copa do Brasil.

Memórias e rivalidade

Luis Carlos de Souza | 62 anos

Luis Carlos é um torcedor antigo do Rubro-negro Carioca. Ele viveu em Vitória, no Rio de Janeiro, e cinco anos em Belo Horizonte (MG), a 100 metros da sede do Atlético Mineiro, em Lourdes.

Perguntado sobre a rivalidade com o Galo, ele falou das duas perspectivas, tanto de flamenguistas quanto atleticanos. "Não considero o Flamengo e o Atlético a maior rivalidade interestadual. Os rivais do Flamengo, e eu já dizia isso em Belo Horizonte, são o Vasco, o Botafogo e o Fluminense. Esses são os grandes rivais. O maior rival do Flamengo no aspecto interestadual depende da fase, já foi o São Paulo, Grêmio, e desde 2018 é o Palmeiras. Já, sobre o atleticano, eu confesso que, para alguns, eles têm mais rivalidade com o Flamengo do que com o próprio Cruzeiro", explica Luis.

"Eu não considero que ganhar um título em cima do Atlético, em Belo Horizonte, na Arena do Galo, seria diferente. Acho que diferente foi ganhar em 1980, o primeiro brasileiro do Flamengo, aquilo foi diferente. Ganhar um título em cima do Vasco, do Botafogo, do Fluminense e, hoje, do Palmeiras, nos dá mais prazer do que ganhar do Atlético" Luis Carlos de Souza - Torcedor do Flamengo

Rodolfo Oliveira | 21 anos

Rodolfo, que acompanha o Flamengo desde criança, relembrou a eliminação do Rubro-negro para o Atlético em 2014, na semifinal da mesma Copa do Brasil. À época, o Flamengo também tinha uma vantagem de dois gols feitos no primeiro jogo, mas tomou a virada na partida de volta, um ano após conquistar o tri da competição, sendo eliminado por 4 a 3 no agregado.

Rodolfo Oliveira está confiante em mais um título do Rubro-Negro Crédito: Arquivo pessoal

"O jogo foi há dez anos, mas eu acompanhei. Eu lembro vagamente e foi muito triste, mas eu acredito que dessa vez a história vai ser diferente. É um contexto diferente, o Flamengo agora é um time mais experiente, mais cascudo, um time mais preparado, mais entrosado que o daquela época e com peças bem melhores", destaca o jovem torcedor.

"Eu estou bem confiante por esse segundo jogo da final. Na hora a gente sabe que, na final, a camisa pesa. Não tem jeito" Rodolfo Oliveira - Torcedor do Flamengo

Sonho do penta

Beta Rodrigues | 20 anos

Beta esteve no Rio de Janeiro para o jogo de ida de domingo (3), e contou sobre a sua primeira experiência no Maracanã, justamente na partida que marcou o maior público do estádio em 2024, com mais de 67 mil pessoas presentes.

"Para mim foi um jogo emblemático, um momento inesquecível. É muito emocionante porque foi a minha primeira vez no Maracanã e com certeza eu não poderia ter ido em um jogo melhor. Poder assistir e sentir toda a vibração da torcida, tudo que eu tava vivendo ali de perto foi grandioso. Chorei, chorei, chorei. Até me emociono de falar, foi um momento surreal", disse a torcedora. Ela completou frisando o importante papel da torcida rubro-negra, que jogou junto ao time e protagonizou um grande festa.

"O último gol do Galo deixou mais aberto, mas eu estou confiante. A gente vai conseguir, se Deus quiser e pela graça de Zico, conquistar esse título" Beta Rodrigues - Torcedora do Flamengo

Ygor Pimentel | 24

Ygor relembra o fatídico ano de 2023, quando o Flamengo colecionou eliminações na temporada que disputou todas as competições possíveis - desde o Mundial de Clubes até o vice-campeonato para o São Paulo na Copa do Brasil - e cria uma relação entre a atual temporada com outras campanhas do clube.

"O ano de 2023 do Flamengo foi muito complicado. Primeiro porque a expectativa por título era muito alta, depois de 2022 com o título da Copa do Brasil e da Libertadores, e a expectativa do torcedor não se traduziu no campo, o futebol era péssimo. Este ano também foi muito complicado, principalmente depois das lesões, e o Tite parecia que não sabia muito como usar as peças que tinha. Mas agora, com a chegada do Felipe Luiz, podemos ter esperança. O time vem jogando bem e faz lembrar um pouco daquele de 2019, do Jorge Jesus", desabafa Ygor.

"Do outro lado tem um time bem preparado, com jogadores de grande nome como Hulk, Scarpa e Paulinho, que vem levaram o time até a final da Libertadores e da Copa do Brasil. Então é bem importante botar os pés no chão, mas estou confiante no título" Ygor Pimentel - Torcedor do Flamengo

Sofia Menezes | 20 anos

Sofia, que conheceu o futebol desde nova e acompanha o Flamengo pela influência de seu pai, acredita no pentacampeonato, mas não se deixa levar pela empolgação. "Minha expectativa é que o Flamengo vá manter a vantagem, mesmo que eu acredite que vai ter um sufoco. É na arena deles, com a torcida deles, e o time do Galo não é qualquer coisa também. Ao mesmo tempo, acho que a gente vai conseguir e até ganhar fora do placar agregado, ganhar a partida mesmo", disse a torcedora.

"Não acredito que está decidido mesmo com uma boa vantagem. Não dá para se acomodar nisso, que é algo que o Flamengo costuma fazer com certa frequência" Sofia Menezes - Torcedora do Flamengo