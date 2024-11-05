Flamengo se manifesta sobre possível manipulação de resultado envolvendo Bruno Henrique

Bruno Henrique em ação contra o Bahia pelo Brasileirão. Crédito: Redes sociais

O Clube de Regatas do Flamengo divulgou uma nota oficial nesta terça-feira (05), abordando a existência de uma investigação em curso relacionada a uma possível manipulação de resultados e apostas esportivas. Segundo o comunicado, o clube ainda não teve acesso aos detalhes do inquérito, que está sob sigilo judicial, mas reforçou seu apoio às autoridades envolvidas na apuração do caso. Além disso, destacou que dará todo o suporte ao jogador Bruno Henrique, que se encontra mencionado na investigação.

O clube reafirmou sua confiança no atleta e defendeu o princípio da presunção de inocência, lembrando que ele ainda não teve a chance de se manifestar sobre o caso.

Ainda na nota, o Flamengo informou que uma investigação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) foi realizada anteriormente, mas acabou arquivada. No entanto, o clube não pode confirmar se o caso atual é o mesmo arquivado anteriormente e aguardará os desdobramentos das investigações antes de emitir qualquer outro posicionamento.