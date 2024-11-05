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Polícia Federal

Flamengo se manifesta sobre possível manipulação de resultado envolvendo Bruno Henrique

O jogador foi alvo de operação da PF na manhã desta terça-feira (5) em endereços do atleta e também no Ninho do Urubu

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 10:13

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

05 nov 2024 às 10:13
Bruno Henrique em ação contra o Bahia pelo Brasileirão.
Bruno Henrique em ação contra o Bahia pelo Brasileirão. Crédito: Redes sociais
O Clube de Regatas do Flamengo divulgou uma nota oficial nesta terça-feira (05), abordando a existência de uma investigação em curso relacionada a uma possível manipulação de resultados e apostas esportivas. Segundo o comunicado, o clube ainda não teve acesso aos detalhes do inquérito, que está sob sigilo judicial, mas reforçou seu apoio às autoridades envolvidas na apuração do caso. Além disso, destacou que dará todo o suporte ao jogador Bruno Henrique, que se encontra mencionado na investigação.
O clube reafirmou sua confiança no atleta e defendeu o princípio da presunção de inocência, lembrando que ele ainda não teve a chance de se manifestar sobre o caso.
Ainda na nota, o Flamengo informou que uma investigação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) foi realizada anteriormente, mas acabou arquivada. No entanto, o clube não pode confirmar se o caso atual é o mesmo arquivado anteriormente e aguardará os desdobramentos das investigações antes de emitir qualquer outro posicionamento.
O comunicado também ressaltou que Bruno Henrique continua desempenhando suas atividades profissionais normalmente, tendo treinado com o grupo e confirmado presença na viagem a Belo Horizonte, onde o Flamengo terá seu próximo compromisso na quarta-feira (06), às 21h contra o Cruzeiro.

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