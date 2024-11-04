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Tragédia

Jogador morre no campo após ser atingido por raio no Peru

O lateral José Hugo de la Cruz Meza, de 39 anos, não resistiu e faleceu. Pelo menos outros três jogadores ficaram feridos

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2024 às 18:25
Um jogador morreu após um raio atingir o gramado durante a partida entre Juventud Bellavista e Familia Chocca nesse domingo (3). O lateral José Hugo de la Cruz Meza, de 39 anos, não resistiu e faleceu. Pelo menos outros três jogadores ficaram feridos.
O goleiro Juan Choca está internado em estado grave. A partida era realizada em Coto Coto, em Huancayo.
Erick Estiven Ccente Cuyllor, de 19 anos, Joshep Gustavo Pariona Chocca, de 16, e Cristian César Pituy Cahuana, de 24, estão internados em observação.
A partida havia sido suspensa devido ao mau tempo. Logo após a decisão, o raio atingiu o gramado. Todos foram encaminhados para o hospital Carrión.

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