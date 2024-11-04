Jogador morre no campo após ser atingido por raio no Peru

Um jogador morreu após um raio atingir o gramado durante a partida entre Juventud Bellavista e Familia Chocca nesse domingo (3). O lateral José Hugo de la Cruz Meza, de 39 anos, não resistiu e faleceu. Pelo menos outros três jogadores ficaram feridos.

O goleiro Juan Choca está internado em estado grave. A partida era realizada em Coto Coto, em Huancayo.

Erick Estiven Ccente Cuyllor, de 19 anos, Joshep Gustavo Pariona Chocca, de 16, e Cristian César Pituy Cahuana, de 24, estão internados em observação.