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Nova lesão

Neymar sai machucado em partida do Al-Hilal no 2° jogo após volta de lesão

Ele ficou em campo apenas até 40 minutos da etapa final. O brasileiro saiu pela linha de fundo após tentar dominar passe de Marcos Leonardo.

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 18:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2024 às 18:07
Neymar deixou a partida entre Al-Hilal e Esteghlal pela Champions League da Ásia sentindo uma lesão na parte posterior da coxa direita. O brasileiro, que entrou ao longo do segundo tempo no jogo deste segunda-feira (4), atuou apenas por 28 minutos. A partida terminou com vitória do Al-Hilal por 3 a 0.
Neymar entrou no decorrer da partida, mas se lesionou e precisou ser substituído
Neymar entrou no decorrer da partida, mas se lesionou  Crédito: Reuters/Folhapress
Neymar começou o jogo no banco, mas entrou aos 12 minutos do segundo tempo. O brasileiro substituiu Al-Hamdan e foi ovacionado pelos torcedores na Kingdom Arena.
Ele ficou em campo apenas até 40 minutos da etapa final. O brasileiro saiu pela linha de fundo após tentar dominar passe de Marcos Leonardo. Ele foi atendido por médicos já fora do gramado, mas acabou substituído por Al-Qahtani.

Como foi o jogo de Neymar

O astro atuou logo atrás do trio de ataque e se movimentou bastante pelo campo. Ele encontrou espaços entre a linha de defesa e o setor de meio de campo do Esteghlal.
Os 28 minutos de Neymar em campo renderam uma 'caça' dos adversários ao brasileiro. Ele se desentendeu Niknafs logo em seu segundo lance no jogo, após ser desarmado pelo iraniano, que acertou seu pé esquerdo -eles seguiram discutindo por mais um tempo. Depois, o camisa 10 recebeu passe de costas para a marcação e tocou de primeira, mas foi levantado por Zamani, que chegou firme por trás.
Neymar deu um chapéu, mas passou em branco de novo. O camisa 10 surpreendeu Kooshki e encobriu o adversário após receber passe rasteiro. O gol, no entanto, não saiu. Na melhor chance dele, Renan Lodi chegou ao fundo, tocou para trás, mas a bola, que ia na direção do brasileiro, desviou na defesa e saiu.
Caso se recuperere, Neymar só deve voltar a campo no dia 26 de novembro. Neste dia, o Al-Hilal enfrenta o Al Sadd, do Qatar, pela quinta rodada da Champions da Ásia. O brasileiro não está inscrito no Campeonato Saudita e, por isso, ficará todo esse tempo sem atuar.
Sem o camisa 10, o Al-Hilal volta a campo na próxima sexta-feira (8). A equipe vai enfrentar o Al-Ettifaq, às 11h45 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Saudita.

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