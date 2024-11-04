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Marcelo agradece Fluminense por 'momentos inesquecíveis' e cutuca: 'Verdade, como o sol, sairá'

O experiente jogador agradeceu a instituição por "momentos inesquecíveis" e garantiu que a verdade sobre o que o fez romper com o clube onde iniciou a carreira vai aparecer

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 22:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 nov 2024 às 22:18
O lateral-esquerdo quebrou o silêncio neste domingo, pouco mais de 24 horas após acertar a rescisão amigável com o Fluminense por causa de desentendimento com o técnico Mano Menezes. O experiente jogador agradeceu a instituição por "momentos inesquecíveis" e garantiu que a verdade sobre o que o fez romper com o clube onde iniciou a carreira vai aparecer.
Marcelo seguirá desfalcando o Fluminense
Marcelo e Fluminense encerraram o contrato após a polêmica envolvendo o jogador e o técnico Mano Menezes Crédito: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC
Marcelo estava na beira do campo do Maracanã para entrar já nos minutos finais do empate por 2 a 2 com o Grêmio, sexta-feira, pelo Brasileirão, quando foi mandado de volta para o banco por Mano Menezes, que justificou a troca da substituição e por ter "ouvido algo que não gostou."
O técnico teria sido desrespeitado pelo experiente jogador e a diretoria optou por encerrar o contrato que se encerrava no fim do ano de "comum acordo" em reunião no sábado. A direção quer manter o ambiente em paz na reta final do Brasileirão, na qual o time ainda luta contra a queda.
Marcelo usou suas redes sociais para se posicionar. Com fotos de quando surgiu no clube, ao lado da família toda caracterizada com uniforme do Fluminense e suas conquistas nessa volta, como a taça da Libertadores, mostrou-se extremamente orgulhoso pelo retorno para casa e saiu sem criar polêmica. "Eu vivi uma etapa magnífica neste clube. Há quase dois anos decidi voltar, motivado pela ligação sentimental com o time. Participei de momentos inesquecíveis, como a conquista da primeira Copa Libertadores da história do clube. Meu nome ficará eternizado no reformado Estádio Marcelo Vieira, local onde treinam todos os dias os nossos moleques de Xerém", iniciou seu post no Instagram.
"Quero agradecer à minha mulher Clarice, aos meus filhos Liam e Enzo, por estarem sempre ao meu lado e por todo o sacrifício que fizeram por mim. Tenho orgulho do que conquistei e agradeço a todos que tornaram esse momento único, especialmente ao presidente, funcionários e aos meus companheiros de equipe. Agradeço também aos tricolores pelo apoio. Sempre levarei o Fluminense em meu coração", seguiu.
Não citou o técnico Mano Menezes com o qual já teria outros atritos, e apenas deixou uma mensagem subliminar. "A verdade, como o sol, sempre sairá", encerrou. Querido no clube, ele recebeu e fez questão de repostar muitas mensagens carinhosas de companheiros, como o colombiano Arias, o capitão Thiago Silva, John Kennedy, Serna, Guga, Isaque, entre outros.

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