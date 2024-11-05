Torcida do Corinthians joga cabeça de porco no gramado em clássico contra o Palmeiras

A torcida do Corinthians arremessou uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena Crédito: Ato Press/Folhapress

O dérbi paulista teve um momento inusitado. Aos 28 minutos do primeiro tempo do clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, torcedores corinthianos atiraram uma cabeça de porco no momento em que Raphael Veiga ia cobrar um escanteio. O objeto ficou perto da linha de fundo, e precisou ser retirado por Yuri Alberto, que afastou com o pé. O homem que jogou a cabeça foi identificado pela polícia e conduzido ao Juizado Especial Criminal no estádio.

A arbitragem afirmou se tratar de uma cabeça de verdade e não de uma máscara como chegou a ser falado. O árbitro Wilton Pereira Sampaio deve relatar essa situação na súmula do jogo e isso pode gerar uma punição ao Corinthians. No momento em que isso aconteceu a partida estava 0 a 0.

Não é a primeira vez

Não é a primeira vez que um porco é levado para uma partida do Palmeiras. Em 1986, palmeirenses levaram ao clássico contra o São Paulo, no Morumbi, um porco vivo. Eles soltaram o animal no gramado e também foram vistos com máscaras de porco na arquibancada.

Em 2017 um novo porco apareceu na arquibancada palmeirense. Dessa vez foi em Goiânia, em partida contra o Atlético-GO, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro daquele ano. A curiosidade é que ele foi levado por um torcedor do Anápolis, conhecido por levar um galo nas partidas do time.

Corinthians vence o jogo em casa

O Corinthians aproveitou duas bobeadas do Palmeiras para vencer o rival por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (4) na Neo Química Arena em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, os comandados de Ramón Díaz encerraram um incômodo tabu que já durava três anos e conseguiram se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

A última vitória do Corinthians contra o Palmeiras havia sido em 25 de setembro de 2021, pelo returno do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, acompanhado por mais de 46 mil torcedores em Itaquera, o alvinegro chegou aos 38 pontos e subiu duas posições, alcançando a 13ª colocação na tabela de classificação.

Vindo de um empate no Allianz Parque com o Fortaleza, o Palmeiras tinha a possibilidade de dormir na liderança se superasse o Corinthians fora de casa, mas estacionou nos 61 pontos e seguiu na vice-liderança. O líder Botafogo tem 64 pontos e joga nesta terça-feira (5) contra o Vasco, no Nilton Santos.