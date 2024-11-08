Estudo põe Luiz Henrique como jogador mais valioso da Série A

Luiz Henrique está avaliado entre 26 e 35 milhões de euros (entre R$ R$ 159,3 milhões e R$ 214,4 milhões). A estimativa do estudo é feita com base em um modelo estatístico dentro de uma base científica. O levantamento aponta o jogador mais valioso de cada clube da Série A e não a lista completa com todos os atletas. Portanto, não leva em consideração o valor de outros atletas de um mesmo clube e que poderiam aparecer na sequência, por exemplo.