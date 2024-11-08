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Do Fogão

Estudo põe Luiz Henrique como jogador mais valioso da Série A

Um estudo feito pelo CIES Observatório do Futebol apontou o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, como o jogador mais valioso atuando na Série A do Brasileiro.

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 12:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 nov 2024 às 12:43
Botafogo
Luiz Henrique jogando pelo Botafogo Crédito: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress
Luiz Henrique está avaliado entre 26 e 35 milhões de euros (entre R$ R$ 159,3 milhões e R$ 214,4 milhões). A estimativa do estudo é feita com base em um modelo estatístico dentro de uma base científica. O levantamento aponta o jogador mais valioso de cada clube da Série A e não a lista completa com todos os atletas. Portanto, não leva em consideração o valor de outros atletas de um mesmo clube e que poderiam aparecer na sequência, por exemplo.
Por ser considerado mais caro que qualquer outro jogador das equipes da primeira divisão do Brasileiro, Luiz Henrique ocupa o topo da lista. Ele é seguido pelo mais valioso do Palmeiras (Flaco López) e pelo do Flamengo (Pedro). Dez dos 20 times têm um estrangeiro como o jogador mais valioso. São eles: Palmeiras, Bahia, Internacional, São Paulo, Bragantino, Fluminense, Athletico-PR, Grêmio, Cuiabá e Atlético-GO.
Qual o jogador mais valioso de cada clube?
  • 1 - Luiz Henrique (Botafogo) - 26 a 35 milhões de euros (entre R$ R$ 159,3 milhões e R$ 214,4 milhões)
  • 2 - Flaco López (Palmeiras) - 22 a 30 milhões de euros (entre R$ 134,8 milhões e R$ 183,8 milhões)
  • 3 - Pedro (Flamengo) - 20 a 28 milhões de euros (entre R$ 122,5 milhões e R$ 171,5 milhões)
  • 4 - Paulinho (Atlético-MG) - 19 a 25 milhões de euros (entre R$ 116,4 milhões e R$ 153,2 milhões)
  • 5 - Yuri Alberto (Corinthians) - 17 a 23 milhões de euros (entre R$ 104,1 milhões e R$ 140,9 milhões)
  • 6 - Luciano Rodríguez (Bahia) - 12 a 15 milhões de euros (entre R$ 73,5 milhões e R$ 91,9 milhões)
  • 7 - Borré (Internacional) - 11 a 14 milhões de euros (entre R$ 67,4 milhões e R$ 85,7 milhões)
  • 8 - Bobadilla (São Paulo) - 11 a 14 milhões de euros (entre R$ 67,4 milhões e R$ 85,7 milhões)
  • 9 - Thiago Borbas (Bragantino) - 11 a 14 milhões de euros (entre R$ 67,4 milhões e R$ 85,7 milhões)
  • 10 - Arias (Fluminense) - 10 a 13 milhões de euros (entre R$ 61,2 milhões e R$ 79,6 milhões)
  • 11 - Esquível (Athletico) - 10 a 13 milhões de euros (entre R$ 61,2 milhões e R$ 79,6 milhões)
  • 12 - Matheus Henrique (Cruzeiro) - 8 a 11 milhões de euros (entre R$ 49 milhões e R$ 67,4 milhões)
  • 13 - Arezo (Grêmio) - 8 a 10 milhões de euros (entre R$ 49 milhões e R$ 61,2 milhões)
  • 14 - Lucas Piton (Vasco) - 6 a 7,8 milhões de euros (entre R$ 36,7 milhões e R$ 47,8 milhões)
  • 15 - Isidro Pitta (Cuiabá) - 5,6 a 7 milhões de euros (entre R$ 34,3 milhões e R$ 42,8 milhões)
  • 16 - Hércules (Fortaleza) - 5,3 a 6,6 milhões de euros (entre R$ 32,4 milhões e R$ 40,4 milhões)
  • 17 - Alerrandro (Vitória) - 2,8 a 3,3 milhões de euros (entre R$ 17,1 milhões e R$ 20,2 milhões)
  • 18 - Lucas Barbosa (Juventude) - 2,4 a 2,8 milhões de euros (entre R$ 14,7 milhões e R$ 17,1 milhões)
  • 19 - Matías Lacava (Atlético-GO) - 1,4 a 1,7 milhão de euros (entre R$ 8,5 milhões e R$ 10,4 milhões)
  • 20 - Claudinho (Criciúma) - 1,1 a 1,2 milhão de euro (entre R$ 6,7 milhões e R$ 7,3 milhões)

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