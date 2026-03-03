Futebol

Sob protesto, Flamengo faz 8 no Madureira e vai à final do Carioca

Paquetá abre o placar e Pedro faz quatro gols no Maracanã

Publicado em 3 de março de 2026 às 03:26

Paquetá, do Flamengo Crédito: CRF

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sob protestos desde a chegada ao Maracanã, o Flamengo superou o ambiente hostil e goleou o Madureira por 8 a 0 com show de Pedro, que fez quatro. Com o resultado, o Flamengo confirmou a classificação à final do Campeonato Carioca onde enfrentará o Fluminense, neste domingo, novamente no Maracanã, em jogo único. O rival superou o Vasco na outra chave.

No duelo de ida das semifinais, o clube da Gávea já havia vencido o Madureira por 3 a 0 e poderia perder nesta segunda-feira (02) por até dois gols de diferença para ficar com a vaga na decisão do Estadual.

LUCAS PAQUETÁ MOSTRA SUAS CREDENCIAIS

Outro grande destaque da partida foi Lucas Paquetá. Sem corresponder com as expectativas desde que retornou ao Flamengo, a contratação mais cara do futebol brasileiro, enfim, mostrou suas credenciais e fez um grande jogo. Foram dois gols, um anulado e uma participação ativa durante os 90 minutos. O jogador atuou como um meia avançado, por vezes caindo para as pontas.

PROTESTOS

A torcida do Flamengo protestou contra a equipe desde a chegada da delegação ao Maracanã, quando o ônibus foi recepcionado com faixas e gritos contra o time e a direção. Antes da bola rolar, foram ouvidos cânticos como "time sem vergonha", "não é mole, não, pra jogar no Mengão tem que ter disposição" e "queremos raça". O técnico Filipe Luís foi xingado: "Ei, Filipe, vai tomar...". O mesmo se repetiu após o apito final mesmo com a goleada de 8 a 0.

O JOGO

Os jogadores do Flamengo conseguiram não se abalar com as críticas e focaram no que tinha de ser feito: se impor diante de um adversário frágil.

O Flamengo abriu o placar logo aos quatro minutos com Lucas Paquetá. Ali o meia-atacante deixava seu cartão de visitas daquela que viria a ser sua melhor partida pelo Flamengo desde que retornou ao clube. Ele ainda fez mais um e participou ativamente da partida.

Aos 29 do primeiro tempo, Wallace Camilo foi expulso e o Madureira ficou ainda mais fragilizado em campo. Sem pena, o time da casa foi para cima e começou a empilhar gols. O primeiro foi de Jean, contra, e depois entrou em cena Pedro, que emplacou logo quatro de uma vez, fazendo as pazes com as redes em grande estilo.

Com o 7 a 0 no placar, o Flamengo puxou o freio de mão e a partida ficou num clima de jogo-treino. Filipe Luís passou a fazer substituições e colocou até o sub-20 Luiz Felipe na vaga de De la Cruz. Porém, ainda deu tempo de fazer mais um, com Samuel Lino, para fechar a conta.

A goleada ainda não é suficiente para fazer as pazes com a torcida, mas ao menos diminuiu um pouco o ambiente pesado que pairava antes da decisão contra o Fluminense no domingo.

FLAMENGO

Andrew, Emerson Royal, Léo Ortiz (Daniel Silva), Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo (Wallace Yan), De la Cruz (Luiz Felipe) e Carrascal (Luiz Araújo); Lucas Paquetá, Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

MADUREIRA

Neguete; Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião (Júlio César); Rodrigo Lindoso (Arhtur Santos), Adriano (Wendel Lessa), Wallace Camilo e Jacó (João Fubá); Maranhão (Fash) e Vini Balotelli. Técnico: Toninho Andrade.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Assistentes: Hugo Filemon Soares Castro e Naiara Mendes Castro

VAR: Philipe George Bennett

Cartões amarelos: Evertton Araújo (FLA)

Cartões vermelhos: Wallace Camilo (MAD)

Gols: Lucas Paquetá, aos 4 minutos do primeiro tempo (FLA); Lucas Paquetá, aos 23 minutos do primeiro tempo (FLA); Jean (contra), aos 34 minutos do primeiro tempo (FLA); Pedro, aos 45 minutos do primeiro tempo (FLA); Pedro, aos 2 minutos do segundo tempo (FLA); Pedro, aos 3 minutos do segundo tempo (FLA); Pedro, aos 21 minutos do segundo tempo (FLA); Samuel Lino, aos 42 minutos do segundo tempo (FLA)

