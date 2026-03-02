Futebol

Fluminense supera pênalti bisonho, elimina o Vasco e vai à final do Carioca

Decisão do Estadual será contra Flamengo ou Madureira

Publicado em 2 de março de 2026 às 01:52

Fluminense Crédito: Lucas Merçon

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com emoção e mudanças de enredo, o Fluminense eliminou o Vasco nas semifinais do Carioca e se classificou para a final.

O avanço tricolor diante do rival veio graças ao placar de 1 a 1, no Maracanã, já que o time de Zubeldía tinha vencido na ida por 1 a 0.

Se Robert Renan abriu o placar para o Vasco, Ganso foi o herói do Flu, convertendo um pênalti já aos 40 minutos do segundo tempo.

De certa forma, o Fluminense dá o troco no Vasco depois da classificação vascaína nas semifinais da Copa do Brasil do ano passado.

Não só pelo gol de Ganso, os pênaltis tiveram protagonismo pelo fato de duas cobranças terem sido desperdiçadas no jogo. A primeira, com Renê, de forma bisonha. A segunda, com Brenner, no segundo tempo, quando Fábio apareceu para defender.

O Fluminense agora aguarda o vencedor da outra semifinal, nesta segunda-feira (02), entre Flamengo e Madureira, que tem larga vantagem rubro-negra: 3 a 0 na ida.

O JOGO

O Fluminense se aproveitou da fragilidade defensiva do Vasco e ganhou um pênalti logo com um minuto, em lance infantil de Barros sobre Canobbio. Renê, porém, desperdiçou de maneira bizarra. Ele demorou nove segundos até a batida, e a torcida tricolor já teve um pressentimento ruim e chiou.

Com o pênalti perdido, o Vasco ganhou ânimo na partida e passou a se arriscar mais, apesar de ainda dar sustos no torcedor com a troca de passes na defesa ao melhor estilo Fernando Diniz, mesmo o técnico já não estando mais no comando.

O gol de Robert Renan aos 35 fez o Cruzmaltino se impor no jogo. Dali até o apito final para o intervalo, o time de São Januário foi amplamente superior e poderia ter tido uma melhor sorte.

O segundo tempo continuou bastante animado, com as duas equipes dando espaços e criando oportunidades. Pelo lado do Flu, a torcida perdeu a paciência com Renê e, principalmente, com Freytes, que passou a ser vaiado todas as vezes que tocava na bola. Para piorar, ele cometeu pênalti em Andrés Gomez, mas Fábio salvou o companheiro ao defender a cobrança de Brenner.

PRIMEIRO GOL DE ROBERT RENAN COMO PROFISSIONAL

Um fato curioso é que Robert Renan fez seu primeiro gol como profissional no clássico deste domingo (01) no Maracanã.

O zagueiro de 22 anos precisou de 126 jogos para alcançar este feito. Antes do Vasco, o defensor passou por Corinthians, Zenit (RUS), Internacional e Al-Shabab (ARA). Ele chegou ao Cruzmaltino ano passado.

PÊNALTI BIZARRO

Logo com um minuto do primeiro tempo, Barros cometeu pênalti em Canobbio. Renê foi para a cobrança e bateu um dos pênaltis mais bizarros da história do Maracanã. Ele foi caminhando lentamente, num trajeto que demorou nove segundos, e acabou chutando fraco e para fora. Inacreditável.

VASCO TAMBÉM PERDE PÊNALTI

Aos 24 do segundo tempo, David fez grande jogada individual e tocou para Andrés Gomez, que invadiu a área e foi derrubado por Freytes, em lance muito parecido com o pênalti a favor do Fluminense. Brenner foi para a cobrança, chutou no canto esquerdo e Fábio se esticou para espalmar. A bola ainda bateu na trave e saiu.

Não demorou muito, a comissão técnica de Zubeldía percebeu que não dava mais para manter Freytes em campo. Sacou o zagueiro e colocou Ignacio no lugar, como uma das trocas de devolver o fôlego na parte defensiva do Flu.

O GOL DA CLASSIFICAÇÃO

Aos 39 minutos do segundo tempo, apareceu o terceiro pênalti do jogo. Foi a segunda chance do Fluminense na marca da cal. A marcação veio após chamada do VAR, que identificou o toque no braço de Barros após cabeçada de Jemmes.

Tecnicamente, a penalidade foi marcada porque o jogador estava com o braço aberto, elevado, e acabou bloqueando a bola, mesmo involuntariamente.

Ganso, então, ensinou Renê como se faz. Converteu descolando Léo Jardim e definiu a semifinal a favor do tricolor.

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes (Ignácio) e Renê (Guilherme Arana); Hércules (Paulo Henrique Ganso), Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e John Kennedy (Savarino). T.: Maxi Cuberas (auxiliar).

VASCO

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Barros, Thiago Mendes e Rojas (Adson); Andrés Gomez, David (Nuno Moreira) e Brenner (Spinelli). T.: Bruno Lazaroni (interino).

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Auxiliares: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mota Correia

VAR: Rodrigo Carvalhães de MirandaCartões amarelos: Renê, Freytes, Samuel Xavier, Canobbio (FLU); Robert Renan, Lucas Piton, Barros (VAS)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Robert Renan, aos 35 minutos do primeiro tempo (VAS); Ganso, 42 minutos do segundo tempo

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta