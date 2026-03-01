Futebol

Botafogo empata com Boavista e vai à final da Taça Rio

Alvinegro decide título de consolação com o Bangu

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo sonolento para 3.696 torcedores no Nilton Santos, o Botafogo ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Boavista, resultado deste sábado (28) foi o suficiente para garantir a classificação à final da Taça Rio, espécie de "torneio de consolo" do Campeonato Carioca. Na ida, em Bacaxá (RJ), o Alvinegro havia vencido por 1 a 0. O adversário da decisão será o Bangu, que eliminou o Volta Redonda.

A Taça Rio é o torneio que reúne os quatro times eliminados nas quartas de final do Campeonato Carioca. Na outra chave, o Bangu venceu o Volta Redonda, no primeiro jogo, por 1 a 0, em Moça Bonita, e empatou o segundo, em 1 a 1, na Cidade do Aço.

O jogo

Com a vantagem construída em Bacaxá (RJ), o Botafogo jogou com o "regulamento debaixo do braço" no primeiro tempo. Atuando com uma equipe majoritariamente reserva, o Alvinegro teve total controle no primeiro tempo, mas faltava ímpeto para abrir o placar. Como o Boavista se limitava a se defender, o jogo acabou sendo um martírio para quem acompanhava, praticamente sem chances de gol e lances de emoção.

O segundo tempo não mudou muito o cenário. Porém, o Boavista teve a chance de fazer o 1 a 0 em lance onde a arbitragem chegou a assinalar pênalti, mas o VAR, posteriormente, apontou impedimento no início da jogada. A situação esfriou qualquer tentativa de reação do time de Bacaxá.

Na próxima terça-feira, o Botafogo vira a chave para a Libertadores, onde terá pela frente o primeiro jogo da terceira fase contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador.

