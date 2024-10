Saiba onde assistir aos jogos do Brasileirão deste sábado (5)

Por conta das eleições desde domingo (06), sete partidas serão realizadas neste sábado (05)

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na última quinta-feira (3) com as vitórias de Criciúma e Fluminense sobre Atlético-GO e Cruzeiro, respectivamente. Na sexta (4) também aconteceu Grêmio e Fortaleza. E por conta das eleições municipais que acontecem neste domingo (04), sete partidas foram antecipadas para este sábado (5). Confira onde assistir aos jogos!