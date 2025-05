Futebol

Ronaldo vende clube espanhol por R$ 322 milhões após protestos e 3 quedas

Ronaldo não é mais presidente e sócio majoritário do Real Valladolid.

Publicado em 23 de maio de 2025 às 17:44

Ronaldo não é mais presidente e sócio majoritário do Real Valladolid. O ex-jogador vendeu suas ações a um grupo de investimento norte-americano por 50 milhões de euros (cerca de R$ 322 milhões na cotação atual). O Real Valladolid agora será do Ignite, um fundo de investimento que conta com a participação de mais de 10 investidores do México, Estados Unidos e Espanha.>

Ronaldo não conseguiu manter o Valladolid na elite do futebol espanhol. Com o ex-craque, o clube teve três rebaixamentos e dois acessos. A atual temporada é a pior da história do Valladolid. Em 40 jogos no ano, a equipe venceu apenas 6, empatou 4 e perdeu 30 (o maior número da história do clube). O número pode piorar ainda mais se o time perder para o Leganés nesta sexta-feira (23).>

Ronaldo conviveu com críticas dos torcedores neste ano por falta de comprometimento com o projeto do clube. A operação depende da aprovação do Conselho Superior de Esportes da Espanha. O novo proprietário é Gabriel Solares, nome importante do futebol mexicano, que já foi presidente do Querétaro onde passou Ronaldinho Gaúcho.>

